Certeza do “já ganhou” é problema nas eleições, quem lidera pesquisas e enquetes deve se precaver, Cacoal e Vilhena disputam quarto colégio eleitoral

Por Waldir Costa / Rondônia Dinâmica

Publicada em 30/07/2026 às 14h00

Eleições – O mundo político é misterioso e cheio de imprevistos. Este ano teremos eleições de presidente da República a deputados estaduais. Só não teremos eleições de prefeitos e vereadores, que ocorreram em 2024 com os reeleitos e eleitos ocupando os cargos desde janeiro de 2025. Um dos grandes desafios dos políticos é evitar os movimentos de “já ganhou”, por exemplo. Nas eleições ao Senado, que serão realizadas em outubro, temos uma situação que espelha bem o que estamos comentando. Temos duas vagas das três vagas de cada Estado e Distrito Federal em disputa. Ocupam elas os senadores Confúcio Moura, presidente estadual do MDB, partido que já realizou as convenções e sacramentou-o como candidato à reeleição, e Marcos Rogério, que preside o PL em Rondônia e já consta da lista de candidatos à sucessão estadual. Das duas vagas, uma está em aberto.

Senado – Desde o início da semana que ocorrem comentários nas redes sociais e alguns órgãos de comunicação, que Confúcio abrirá mão de sua candidatura à reeleição. Hoje temos como candidatos ao Senado, Confúcio, os deputados federais Fernando Máximo (PL) e Sílvia Cristina, que preside o PP no Estado, Bruno “Bolsonaro” Scheidt, também do PL, e Acir Gurgacz, presidente do PDT em Rondônia, que já realizaram convenções. Recentemente o Republicanos colocou o nome da ex-vereadora de Porto Velho e ex-deputada federal, Mariana Carvalho na disputa de uma das duas vagas ao Senado. Na lista atual de postulantes ao Senado somente Bruno não tem experiência política, mas sabe usar muito bem o nome “Bolsonaro” na busca de votos em um Estado onde predominam os eleitores de direita. Tem também o caso de Acir, ex-senador, ex-prefeito de Ji-Paraná, que está inelegível, mas recorreu e está otimista com a possibilidade de disputar as eleições gerais de outubro.

Senado II – Em relação aos nomes citados há duas perguntas de respostas difíceis. Considerando a possibilidade de Acir conseguir a elegibilidade teremos 50% dos nomes citados com domicílio eleitoral de Ji-Paraná, o segundo maior colégio eleitoral do Estado com cerca de 90 mil eleitores em condições de voto em 2024. Os demais 50% são de Ariquemes (Confúcio) e de Porto Velho (Máximo e Mariana), que somam em torno de 430 mil votos. Desde a sua reeleição em 2022 que Sílvia Cristina trabalha a candidatura ao Senado. Na maioria das pesquisas e enquetes promovidas pela mídia estadual ela está sempre na liderança, o que, a princípio, sinaliza que seja bom, pois incentivaria o eleitor que tem a concepção de “não perder o voto”, a optar por quem estaria liderando as consultas populares. Mas tem o outro lado, que é uma enorme fatia do eleitorado, que tem como argumento que “fulano” ou “ciclano”, “já ganhou” e, como são dois votos ao Senado, há possibilidades, que um candidato, que a princípio estaria fora da disputa, seja até o mais bem votado. Outra hipótese. Os adversários de quem estaria liderando pesquisas e enquetes argumentam que “fulano” ou “beltrano” já está eleito e pede o voto só para ele. Portanto, prudência e caldo de galinha não fazem mal a ninguém...

Eleitorado – Nas eleições de 2024, quando foram reeleitos e eleitos prefeitos, vices e vereadores três municípios do interior “brigavam” pelo terceiro lugar no pódio de maiores colégios eleitorais do Estado. Porto Velho com mais de 500 mil habitantes lidera com folgas. O segundo é Ji-Paraná, com pouco mais de 120 mil habitantes e cerca de 90 mil aptos ao voto em 2024, nas eleições municipais (prefeito, vice e vereador). A busca pelo terceiro no colégio eleitoral é das mais ferrenhas e deverá ser mais intensa este ano. Nas eleições de 2024, além de Porto Velho e Ji-Paraná, nas duas primeiras colocações, estavam Ariquemes (73.201 eleitores), Vilhena (69.345) e Cacoal (69.088). Entre o terceiro colocado e o quarto há uma diferença de 3.856 votos, e, do quarto para o quinto, 257 votos.

Eleitorado II – A classificação no colégio eleitoral faz a diferença na distribuição dos impostos como o ICMS, pois a densidade populacional é levada em conta. O número de eleitores é fundamental para que o município seja mais bem contemplado financeiramente. O Tribunal Regional Eleitoral (TRE), ainda, não divulgou a relação dos municípios e número de eleitores visando as eleições gerais de outubro, o que deverá ocorrer em breve. É fundamental que os políticos se conscientizem da necessidade e da importância de o cidadão ter o seu título eleitoral. Como o brasileiro não é um povo dos mais organizados, o político, que precisa do voto, deve priorizar na campanha eleitoral sobre a necessidade de votar, de escolher as pessoas que o representará durante no mínimo 4 anos na câmara de vereadores, prefeitura, Assembleia Legislativa, Governo do Estado, Câmara Federal, Senado e presidência da República. O voto continua sendo a maior arma em defesa da democracia.

Respigo

No sábado (1º) PSD, PRD e Avante realizarão convenção partidária para definir a nominata de candidatos a governador, vice, Senado (duas vagas), Câmara Federal (oito cadeiras) e Assembleia Legislativa (24 cadeiras). Ex-prefeito de Cacoal Adailton Fúria e o empresário na área de comunicação e ex-deputado estadual Ewerton Leoni, ambos do PSD são os nomes a governador e vice, respectivamente, que serão homologados como candidatos +++ O ex-secretário de Estado de Finanças (Sefin), Luís Fernando é o nome da federação ao Senado. A convenção será na Casa de Shows Villa Privilege, antiga Talismã, Zona Leste de Porto Velho a partir das 18h +++ O prazo final para a realização de convenções é na quarta-feira (5). Após as convenções os partidos têm até o dia 15 para registrarem as chapas na Justiça Eleitoral +++ E o Palmeiras se manteve na liderança do Brasileirão, após aplicar uma goleada (4x0) no Vitória em pleno Barradão. É importante explicar que o time baiano teve dois jogadores expulsos no primeiro tempo +++ O Flamengo ficou um pouco mais distante da liderança, após empatar (1x1) com o Internacional no Beira Rio. O Inter não vencia nos últimos 4 jogos, e é o primeiro antes de a zona de rebaixamento +++ Hoje o Grêmio enfrenta o Bolivar pela Copa Sul-Americana. O jogo é no Beira Rio às 18h30 +++ O Corinthians recebe o Athletico Paranaense na Neo Química Arena às 18h30. O time paranaense é o terceiro colocado a três pontos do Flamengo +++ O Coritiba enfrenta o Cruzeiro, em Curitiba. Às 20h30.