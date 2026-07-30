Obras da nova rodoviária de Espigão do Oeste avancam para fase final

Por Assessoria

Publicada em 30/07/2026 às 14h46

A Prefeitura de Espigão d’Oeste segue acompanhando o andamento de uma das obras mais importantes para a infraestrutura do município. Na manhã desta quinta-feira, a empresa responsável pela construção da nova Rodoviária deu início à terceira fase da obra, marcando mais um importante avanço rumo à conclusão do empreendimento.

Nesta etapa, as máquinas já estão no local executando os serviços de terraplanagem para a construção do pátio, uma fase fundamental para o prosseguimento dos trabalhos.

O secretário municipal de Obras (SEMOD) esteve acompanhando o início da execução e, durante a visita, o engenheiro responsável pela obra informou que esta etapa deverá ser concluída nos próximos dias, conforme o cronograma estabelecido.

A nova Rodoviária representa um importante investimento em mobilidade urbana, oferecendo mais conforto, segurança e qualidade no atendimento aos usuários do transporte intermunicipal. A Prefeitura segue fiscalizando e acompanhando cada etapa da obra para garantir que o projeto seja entregue à população com qualidade e dentro dos prazos previstos.