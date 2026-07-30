Ciclista morre após ser atropelado por carro na BR-429

Por Newsrondonia.com

Publicada em 30/07/2026 às 14h10

Um grave acidente registrado no amanhecer desta quinta-feira, 30/07/2026, resultou na morte de um ciclista na rodovia federal BR-429, nas proximidades do quilômetro três, trecho situado entre os municípios de Alvorada do Oeste e São Miguel do Guaporé, no estado de Rondônia. De acordo com as primeiras informações levantadas pelas autoridades de trânsito, a vítima, identificada como João , de aproximadamente cinquenta e sete anos, foi atingida por um automóvel que seguia em direção a Presidente Médici e morreu no local devido à gravidade do impacto.

A condutora do veículo modelo Toyota Yaris, moradora de São Miguel do Guaporé, prestou esclarecimentos à Polícia Militar e relatou que trafegava pela estrada quando se deparou repentinamente com um objeto sobre a pista. Segundo o depoimento, em razão da baixa visibilidade típica do horário e da curta distância, não foi possível identificar a tempo que se tratava de um ciclista, tampouco frear ou desviar para evitar a colisão frontal. Com a força da batida, a bicicleta ficou completamente destruída, enquanto o carro parou a aproximadamente duzentos metros do ponto do atropelamento.

A área do acidente foi isolada por policiais militares até a chegada de uma equipe da Polícia Rodoviária Federal, órgão responsável pela fiscalização do trecho da rodovia. Peritos da Polícia Técnico-Científica realizaram os levantamentos técnicos necessários para a apuração da dinâmica do sinistro. A motorista permaneceu no local durante todo o tempo, colaborando com as autoridades e acompanhando os procedimentos periciais.

Segundo relatos de familiares, João enfrentava problemas de saúde e havia sofrido um grave acidente no centro de Alvorada do Oeste meses antes, período em que permaneceu em coma durante a recuperação. Parentes informaram que desconheciam os motivos que o levaram a pedalar pela rodovia durante a madrugada. O corpo foi liberado após a perícia, e as circunstâncias do caso serão investigadas pela Polícia Civil.

Com informações de Jornal Correio do Vale