Prefeitura conclui pavimentação de novo trecho da rua Beira Rio, no Setor 3

Por Assessoria

Publicada em 30/07/2026 às 14h41

A Prefeitura de Jaru segue avançando com as ações de ampliação da infraestrutura urbana e melhoria da mobilidade no município. Na última quarta-feira (29), foi concluída a pavimentação de mais um trecho da rua Beira Rio, localizada no Setor 03, nas proximidades da Escolinha de Futsal WS.

A obra atende a uma indicação do vereador Celiandro Marrom e foi executada pela Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos - Seminsp, com equipes e maquinários da frota própria da Prefeitura, garantindo mais agilidade e economia na realização dos serviços.

O prefeito Jeverson Lima ressaltou que a pavimentação atende a um compromisso assumido com os moradores da região e reforça o trabalho contínuo da gestão para ampliar a malha asfáltica de Jaru. “Por meio de importantes parcerias e do empenho das nossas equipes, seguimos levando infraestrutura, mobilidade e mais qualidade de vida para os moradores, com a pavimentação de novas ruas em diversos bairros de Jaru”, destacou.