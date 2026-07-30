Suspeito morre e adolescente é apreendido com moto roubada após confronto

Por pvhnoticias.com

Publicada em 30/07/2026 às 09h00

O acusado Cristoph, morreu e um adolescente foi apreendido durante confronto com policiais do BPTAR na noite desta quarta-feira (29), na Avenida Guaporé, bairro Três Marias em Porto Velho.

De acordo com a PM, a dupla estava armada na BR-364 com uma moto roubada, quando começaram a ser perseguidos por uma guarnição da Força Tática do 9ª Batalhão.

Em seguida após abordagem, o adolescente foi detido com a moto enquanto o comparsa fugiu por um terreno baldio, momento que atirou em direção aos policiais que revidaram e alvejaram o bandido.

Ele chegou a ser socorrido na viatura da PM ao Hospital João Paulo II, mas não resistiu e foi a óbito. Uma arma e a moto foram apreendidos.

Em breve atualização