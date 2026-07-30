Por rondoniatual.com

Publicada em 30/07/2026 às 08h50

Um homem foi conduzido à Unidade Integrada de Segurança Pública (UNISP) de Ji-Paraná na tarde desta quarta-feira (29), após ser acusado de agredir o enteado de 16 anos e ameaçar a companheira durante uma discussão familiar no bairro Novo Horizonte.

De acordo com as informações, a Polícia Militar foi acionada. No local, a mulher relatou que o desentendimento começou após o adolescente realizar tarefas domésticas consideradas insatisfatórias pelos adultos da residência.

Segundo a versão apresentada pelas vítimas, o padrasto perdeu o controle durante a discussão, segurou o adolescente pelo pescoço, desferiu um tapa em seu rosto, fez ameaças de morte e afirmou que o expulsaria da residência. Ao tentar defender o filho, a mulher também teria sido empurrada e ameaçada de ser colocada para fora de casa.

O comportamento agressivo do companheiro seria recorrente, com frequentes ameaças e episódios de violência presenciados pelos filhos do casal.

O suspeito negou as agressões. Ele afirmou que apenas repreendeu o enteado por não cumprir as responsabilidades domésticas e pelo uso excessivo do celular, alegando que apenas advertiu o adolescente de que deveria procurar outro lugar para morar caso continuasse desobedecendo às regras da casa.

Durante o atendimento da ocorrência, conforme registrado pela Polícia Militar, o homem permaneceu exaltado e voltou a afirmar, na presença da guarnição, que expulsaria a companheira e os filhos da residência.

Diante das versões apresentadas e dos indícios de violência doméstica, os envolvidos foram encaminhados à UNISP, onde o caso foi apresentado à autoridade policial para as providências cabíveis. A ocorrência seguirá sob investigação.