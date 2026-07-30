Por Assessoria

Publicada em 30/07/2026 às 09h05

A Prefeitura de Espigão d’Oeste, por meio da equipe da SEMOD, concluiu mais um importante trecho de calçadas, estacionamento e acessibilidade no centro da cidade.

Foram 100 metros de calçadas finalizados em apenas três dias de intenso trabalho, no trecho compreendido entre as ruas Piauí e Minas Gerais, garantindo mais segurança, mobilidade e valorização da infraestrutura urbana.

E o trabalho continua! Na próxima semana, a equipe dará sequência às obras no trecho entre as ruas Minas Gerais e Bahia, levando mais qualidade, acessibilidade e desenvolvimento para a população.

Investimento com recursos próprios, transformando a cidade e oferecendo mais conforto e segurança para quem vive e circula por Espigão d’Oeste.

Prefeitura de Espigão d’Oeste – Gestão e Mais Trabalho.