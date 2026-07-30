Hildon e Cirone assumem compromisso com a pavimentação da rodovia do Boi

Por Assessoria

Publicada em 30/07/2026 às 09h54

O ex-prefeito de Porto Velho e pré-candidato ao Governo do Estado, Hildon Chaves (Federação União Progressistas), em recente visita aos municípios do Cone Sul, se comprometeu a priorizar o asfaltamento da RO-370, a rodovia do Boi, no trecho de 90 quilômetros de Corumbiara a Parecis.A pavimentação da rodovia é uma antiga reivindicação dos produtores rurais da região e ganha importância ainda maior como rota alternativa à cobrança de valores abusivos do pedágio na BR-364.

“Uma carreta carregada de soja paga mais de 1.300 reais de pedágio nos 750 quilômetros de Vilhena a Porto Velho, isso é totalmente absurdo, precisamos criar rotas alternativas para os produtores e também para a nossa população, que está pagando o preço das mercadorias mais caras em todo o nosso Estado”, denunciou Hildon. Ele percorreu de carro todo o trajeto de 90 quilômetros que pretende asfaltar na rodovia do Boi, ao lado do pré-candidato a vice para o governo, deputado estadual CironeDeiró.

Hildon e Cirone estiveram recentemente em visitas aos municípios da região, assegurando às principais lideranças políticas e do setor produtivo da região a inclusãoda obra em seu plano de governo. “Pavimentei mais de 800 quilômetros de ruas e avenidas em Porto Velho durante os meus oito anos de mandato como prefeito da capital, então não vejo dificuldade em realizar essa obra tão importante para o Cone Sul”, comentou Hildon. “Os produtores de soja e milho e os nossos pecuaristas aguardam há décadas por essa obra, assim como toda a população”.

O deputado Cirone ressaltou que a pavimentação da RO-370 de Corumbiara até o município de Parecis, que dá acesso à Zona da Mata, beneficiará uma população estimada em 170 mil habitantes dos sete municípios da região do Cone Sul. “Teremos uma importante rota alternativa ao pedágio e que irá atender milhares de pessoas”, disse o deputado. “Esta obra trará melhoria da qualidade de vida, segurança aos passageiros e agilidade aos atendimentos médicos de urgência”, ressaltou.

SEM PEDÁGIO

“O asfalto representará uma ligação rodoviária rápida, segura e livre dos altos valores de, no mínimo, três pontos de cobrança de pedágio para a região”, declarou Hildon Chaves.“A obra trará um impacto extremamente positivo para a economia de municípios como Pimenteiras do Oeste, Cabixi, Cerejeiras, Corumbiara, Colorado do Oeste e Chupinguaia, além de beneficiar o polo econômico de Vilhena, que ganhará uma rota alternativa de qualidade para o transporte de grãos e demais produtos”.

A rodovia do Boi tem esse nome por causa da forte atividade pecuária da região. A antiga estrada de chão surgiu inicialmente para atender as fazendas de gado. Posteriormente, passou a escoar também a produção crescente de soja, milho e grãos dos municípios do Cone Sul. Ao norte, fazia a ligação com o município de Parecis, e dali para a região da Zona da Mata e o Vale do Guaporé, sendo historicamente um dos principais corredores do agronegócio rondoniense. Com o passar dos anos, com o volume de carga e o fluxo de caminhões cada vez maiores e principalmente após o início do pedágio da BR-364, a pavimentação da rodovia ganhou contornos de obra prioritária para o Estado.

Atualmente, apenas o trecho de 84 km de Cerejeiras até o Trevo da Pedra, em Corumbiara, conta com pavimentação. Os 90 km de estrada de chão da rodovia do Boi até Parecis ainda representam um desafio diário para aquela população. Na estação chuvosa, caminhões atolados geram prejuízos na produção, que se perde pelo caminho ou chega mais cara até o consumidor, devido aos gastos excessivos no trajeto. No verão, a intensa poeira prejudica a visibilidade, enquanto as “costelas de vaca” na estrada deixam o trânsito mais lento e perigoso. “Por todos esses motivos, iremos priorizar essa pavimentação”, confirmou Hildon.