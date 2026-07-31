Campanha Nacional de Multivacinação inicia na próxima segunda-feira para atualizar cadernetas de saúde de crianças e adolescentes

Por SECOM

Publicada em 31/07/2026 às 11h36

A partir da próxima segunda-feira (3), tem início a Campanha Nacional de Multivacinação 2026, com atendimento estendido até o dia 1º de setembro em todas as unidades de saúde. Promovida pelo Ministério da Saúde, a mobilização tem como foco a atualização da caderneta de vacinação de crianças e adolescentes com idades entre 0 e 14 anos (menores de 15 anos). O objetivo principal é garantir o acesso rápido às doses em atraso e elevar as coberturas vacinais no país.

Durante todo o período da campanha, estarão disponíveis diversos imunizantes que fazem parte do Calendário Nacional de Vacinação, protegendo contra doenças graves e imunopreveníveis, como poliomielite, sarampo, rubéola, caxumba, hepatites, difteria e tétano. A ação busca resgatar a proteção de imunizados e evitar a reintrodução de enfermidades já controladas ou erradicadas no território nacional.

VACINE-SE

Para reforçar a relevância do engajamento das famílias, A Responsável Técnica da Rede de frio da Agevisa-RO, Eliza Ferraz, destaca o papel central dos pais e responsáveis nesse processo: "Manter a caderneta de vacinação em dia é um ato de amor e responsabilidade coletiva. Convocamos a todas as famílias a levarem seus filhos e filhas até os postos mais próximos de sua residência para que nossas equipes possam avaliar cada caso e garantir que nenhuma dose seja esquecida".

DOCUMENTOS NECESSÁRIOS

A recomendação é que a população compareça à unidade de saúde mais próxima munida da caderneta de vacinação e de um documento de identificação com foto ou CPF da criança ou adolescente. Com o empenho conjunto dos profissionais de saúde e da comunidade, a expectativa é proteger milhares de jovens e fortalecer a imunidade coletiva em todo o estado.