Idaron intensifica ações após confirmar foco de raiva na região de Tarilândia

Por JARU ONLINE

Publicada em 30/07/2026 às 09h14

A Agência de Defesa Sanitária Agrosilvopastoril do Estado de Rondônia (IDARON) está mobilizando diversas equipes na região do distrito de Tarilândia, em Jaru, após a confirmação de focos de raiva em propriedades rurais.

De acordo com as informações apuradas, dois casos da doença já foram confirmados e uma terceira propriedade permanece sob investigação. Diante da situação, os fiscais e técnicos da agência intensificaram as visitas às propriedades da região para orientar os produtores e reforçar as medidas de prevenção.

Além da notificação dos pecuaristas, as equipes estão realizando e orientando sobre a vacinação dos rebanhos, medida considerada essencial para impedir a disseminação da doença. A imunização é recomendada para diversas espécies de animais suscetíveis, incluindo bovinos, equinos, suínos, ovinos e caprinos, entre outros.

A IDARON também alerta os produtores para que comuniquem imediatamente qualquer suspeita de animais com sintomas compatíveis com a raiva, como alterações de comportamento, dificuldade para se locomover, salivação excessiva e agressividade, evitando o contato direto e acionando a agência para a adoção das medidas sanitárias necessárias.

A orientação é que todos os produtores da região mantenham a vacinação em dia e sigam as recomendações dos agentes de defesa sanitária, contribuindo para conter o avanço da doença e proteger os rebanhos.