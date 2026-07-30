Projeto “UTI Humanizada” fortalece vínculo entre pacientes, familiares e equipe no Hospital Regional de Vilhena

Por FOLHA DO SUL

Publicada em 30/07/2026 às 10h10

O Hospital Regional de Vilhena deu mais um passo importante na construção de uma assistência intensiva mais acolhedora. O Projeto “UTI Humanizada” nasceu do compromisso de tornar o cuidado em saúde mais próximo, valorizando não apenas os aspectos técnicos, mas também a comunicação, o apoio emocional e o respeito à dignidade de cada pessoa durante a internação.

Entre as primeiras ações implementadas está a ampliação das visitas diárias na UTI para adultos, que passaram de uma para duas. Essa medida permite maior aproximação entre pacientes, acompanhantes e equipe de saúde, reforçando a ideia de que o tratamento também se constrói com presença e afeto.

Os acompanhantes ficaram satisfeitos com a iniciativa, que, segundo eles, alivia boa parte da tensão e do estresse, tanto neles quanto nos pacientes, causados pela distância física. Em um vídeo gravado sobre o assunto para explicar a medida, alguns acompanhantes relatam sua opinião (CLIQUE ABAIXO e assista).

A iniciativa busca promover um ambiente em que pacientes, familiares e equipe multiprofissional estejam conectados, fortalecendo vínculos e transformando a rotina hospitalar em um espaço de acolhimento e esperança.

O projeto foi idealizado pelo enfermeiro Lucas Crispim de Castro, coordenador de Enfermagem da UTI, pela enfermeira administrativa Eloisa Salete e pelo médico responsável técnico da unidade, Eduardo Almeida de Souza Minuzzo. A proposta ganhou força com a parceria do Grupo Chavantes e o apoio da Gerência de Enfermagem, representada por Fernando Costa e Filipe Thiago, além da contribuição essencial do Serviço de Psicologia da instituição, coordenado por Elizabete Vieira.

Juntos, esses profissionais uniram esforços para implementar uma assistência cada vez mais humanizada, segura e centrada no paciente e em sua família. O projeto reafirma o compromisso do Grupo Chavantes em oferecer não apenas tratamento, mas também acolhimento, presença e cuidado integral, transformando a experiência em um caminho de respeito e esperança diária no Hospital Regional de Vilhena.