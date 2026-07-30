Trump promete responder

Por NOTÍCIAS AO MINUTO

Publicada em 30/07/2026 às 10h31

"Vamos atacá-los com muita força porque agora é a nossa vez. Eles sabem que isso vai acontecer", disse Trump aos jornalistas no Salão Oval da Casa Branca, depois que a Guarda Revolucionária Islâmica do Irã (IRGC) reivindicou um ataque com mísseis balísticos contra uma base aérea norte-americana na Jordânia.

"Eles atiraram. Agora é a nossa vez, e veremos se conseguimos chegar a um acordo em algum momento. Mas vamos atacá-los com muita força", afirmou.

Washington acredita que o Irã também pode estar por trás de um ataque com um drone contra um navio norte-americano que transportava gás natural liquefeito para o Egito.

"Recebi informações sobre isso. É mais do mesmo, mas isso será resolvido. Será resolvido", acrescentou Trump.

O presidente dos Estados Unidos disse estar recebendo pedidos, supostamente do Irã e de aliados de Washington na região, para reduzir a tensão, mas garantiu que responderá ao ataque mais recente.

A IRGC afirmou que o ataque foi uma "resposta às ações agressivas do Exército norte-americano" contra o Irã.

"Enquanto continuarem as ameaças contra o Irã e as ações ilegais das forças norte-americanas contra os nossos interesses, a resistência continuará", destacou a IRGC, citada pela agência Fars.

Segundo o Comando Central dos Estados Unidos (CENTCOM), todos os mísseis iranianos foram interceptados.

Os Estados Unidos e a Arábia Saudita realizaram nesta terça-feira ataques contra posições de grupos terroristas alinhados ao Irã no leste do Iraque, em resposta a mais de 30 ataques com drones coordenados pela IRGC contra forças norte-americanas e infraestruturas de energia sauditas nas últimas 72 horas, segundo o CENTCOM.