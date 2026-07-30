CCI promove seu tradicional Arraial com programação voltada à integração e valorização da pessoa idosa

Por Adaides Batista

Publicada em 30/07/2026 às 11h24

O Centro de Convivência do Idoso (CCI), da Prefeitura de Porto Velho, por meio da Secretaria Municipal de Inclusão e Assistência Social (Semias), realizará na próxima sexta-feira (31), a partir das 9h, o já tradicional Arraiá do CCI – edição 2026. A programação reunirá os frequentadores da unidade em uma manhã de confraternização, cultura e fortalecimento dos vínculos comunitários, celebrando as tradições das festas juninas em um ambiente de alegria e inclusão.

O evento foi preparado especialmente para proporcionar momentos de lazer, convivência e integração entre os idosos atendidos pelo Centro de Convivência, valorizando a participação ativa desse público em atividades que promovem bem-estar, socialização e qualidade de vida.

A programação contará com decoração temática, apresentações culturais, músicas típicas, danças, brincadeiras e comidas tradicionais, proporcionando um ambiente acolhedor para que os participantes possam celebrar uma das manifestações culturais mais populares do país.

Além do aspecto festivo, o Arraial do CCI reforça o compromisso da Semias com a promoção do envelhecimento ativo e saudável, estimulando a convivência social, o fortalecimento da autoestima e a participação da pessoa idosa em atividades que contribuem para sua autonomia e integração comunitária.

Para o prefeito Léo Moraes, iniciativas como o Arraial do CCI demonstram o compromisso da gestão municipal com a valorização da pessoa idosa. "Nossa gestão acredita que cuidar da pessoa idosa também é oferecer oportunidades de convivência, lazer e inclusão. O Arraial do CCI é um momento de celebrar nossas tradições, fortalecer amizades e reconhecer a contribuição de quem ajudou a construir a história de Porto Velho. Queremos uma cidade cada vez mais acolhedora, onde nossos idosos tenham qualidade de vida, respeito e participação ativa na comunidade".

“O Centro de Convivência do Idoso desenvolve, ao longo do ano, diversas ações voltadas ao fortalecimento dos vínculos familiares e comunitários, oferecendo atividades físicas, recreativas, culturais e de convivência que contribuem para a melhoria da qualidade de vida da população idosa atendida pelo município. O tradicional Arraiá integra esse calendário de ações, consolidando-se como um dos eventos mais aguardados pelos frequentadores da unidade”, informou a gerente do CCI, Sabrina Bianca.

"No Centro de Convivência do Idoso, cada atividade representa uma oportunidade de promover saúde, fortalecer vínculos e reafirmar o protagonismo da pessoa idosa. O Arraiá é uma celebração das nossas tradições, mas também um momento de inclusão, convivência e valorização daqueles que tanto contribuíram para o desenvolvimento de Porto Velho. Investir em ações como essa é investir na dignidade e na qualidade de vida da nossa população idosa”, disse o secretário municipal de Inclusão e Assistência Social (Semias), Paulo Afonso.

Centro de Convivência do Idoso

Mantido pela Semias, o Centro de Convivência do Idoso (CCI) é referência no atendimento à população idosa de Porto Velho. O espaço oferece atividades físicas, culturais, recreativas, oficinas, acompanhamento psicossocial e ações voltadas ao fortalecimento dos vínculos familiares e comunitários, promovendo bem-estar, inclusão social e melhoria da qualidade de vida. O CCI está localizado na avenida Amazonas,6888, bairro Tiradentes - Porto Velho.