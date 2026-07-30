Furto de energia é identificado em condomínio de alto padrão e clínica odontológica em Porto Velho

Por energisa

Publicada em 30/07/2026 às 11h58

Em menos de 24 horas, duas fraudes foram constatadas pela Politec. Uma ocorrência resultou em prisão em flagrante e, na outra, o responsável deixou o local antes da chegada da Polícia Militar.

Duas ocorrências de furto de energia foram identificadas em um intervalo de apenas 24 horas em Porto Velho. As irregularidades foram constatadas em locais distintos da capital: um condomínio de alto padrão, na zona Sul, onde houve prisão em flagrante, e uma clínica odontológica localizada na região central.

Nos dois casos, a constatação técnica da fraude foi realizada pela Polícia Técnico-Científica de Rondônia (Politec). Após a confirmação da irregularidade, a Polícia Militar foi acionada.

Na ocorrência registrada no condomínio, o morador foi conduzido à Central de Flagrantes para prestar esclarecimentos. Já na clínica odontológica, o proprietário deixou o local antes da chegada da equipe policial e não foi localizado naquele momento.

O furto de energia é crime previsto no artigo 155 do Código Penal Brasileiro, com pena que pode chegar a oito anos de reclusão, além da aplicação de multa. Além das consequências legais, a prática representa riscos de choques elétricos, incêndios, sobrecarga da rede e prejuízos à qualidade do fornecimento de energia para toda a população.

"O furto de energia não é uma simples irregularidade, é crime. Além de colocar vidas em risco, prejudica a qualidade do fornecimento para os demais clientes e impacta toda a sociedade. As ações de fiscalização continuarão sendo intensificadas em todo o estado, sempre em parceria com as forças de segurança e com o apoio da perícia técnica.", destaca o gerente do Departamento de Perdas da Energisa Rondônia, Daniel Andrade,

A Energisa reforça que a população também pode contribuir no combate a esse tipo de crime. Denúncias de furto de energia podem ser feitas à Polícia Militar, pelo telefone 190, ou diretamente à Energisa, por meio do 0800 647 0120. As informações são tratadas com total sigilo.