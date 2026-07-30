Monumento do Pescador Ribeirinho será instalado em rotatória na avenida Tiradentes

Por Renata Beccária

Publicada em 30/07/2026 às 12h04

A base que receberá o monumento do Pescador Ribeirinho, no centro da rotatória da avenida Tiradentes com a avenida Rio Madeira, entrou na fase final. A escultura integra o projeto de urbanização do espaço, que reúne paisagismo, drenagem e iluminação.

Produzida pelo artista Bruno Alves de Souza, autor de outros monumentos da capital, a obra está sendo construída em concreto armado.

“Minha inspiração foram os moradores das margens do rio Madeira, que vivem e dependem do rio. A proposta é valorizar a identidade dos porto-velhenses e fortalecer o sentimento de pertencimento”, disse Bruno.

A figura do pescador remete à relação de Porto Velho com o rio Madeira e à presença das comunidades ribeirinhas na história e na cultura do município. Segundo o artista, um dos desafios da produção foi definir como a figura do pescador seria apresentada.

“O desafio foi transmitir energia e força à obra. Quero que a população reconheça no monumento uma parte da nossa história”.

A rotatória já está em funcionamento e substituiu o antigo semáforo do cruzamento. O projeto de paisagismo tem como referência o trabalho de Roberto Burle Marx, com formas curvas e espécies vegetais em tons roxos, amarelos e verdes. O espaço também contará com piso drenante, concregrama, iluminação e um jardim de chuva, que auxilia na absorção da água e reduz o volume direcionado ao sistema de drenagem.

Trabalho conjunto

O projeto reúne ações da Secretaria Municipal de Trânsito, Mobilidade e Transportes (Semtran), da Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seinfra) e da Empresa de Desenvolvimento Urbano (Emdur). Para o arquiteto e urbanista Alecsander de Souza, assessor executivo da Secretaria Executiva de Serviços Básicos (Sesb), vinculada a Seinfra, a proposta une drenagem, paisagismo e referências da cultura local.

“A ideia foi criar um espaço que representasse Porto Velho, contribuísse para a drenagem e valorizasse a cultura amazônica. A rotatória também passa a ser uma referência na cidade”, disse.

Segundo o prefeito Léo Moraes, os resultados da intervenção começaram antes da conclusão do paisagismo e da urbanização.

“A rotatória já está pronta e funcionando. Tivemos redução no tempo de espera e nos acidentes. Agora, o local recebe o paisagismo e o monumento do pescador ribeirinho, uma homenagem ao nosso povo, que ajudou a construir a cidade”.