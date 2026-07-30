Credencial de estacionamento, cartão do transporte e outros serviços no PVH+

Por Helen Paiva

Publicada em 30/07/2026 às 12h12

Quando se fala em Semtran, muita gente pensa imediatamente nos agentes de trânsito organizando o fluxo de veículos ou fiscalizando as ruas da cidade. Mas o que pouca gente sabe é que, todos os dias, a secretaria também recebe moradores que procuram atendimento para resolver diversas demandas sem relação direta com a fiscalização.

Na sede da Secretaria Municipal de Mobilidade, Trânsito e Transportes, a população encontra serviços como emissão da credencial de estacionamento para idosos, pessoas com deficiência (PcD), pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA) e gestantes, além da emissão e segunda via do cartão do transporte coletivo, orientações sobre gratuidades, recursos de multas, indicação de condutor, protocolos administrativos e outros atendimentos voltados à mobilidade urbana.

Para quem prefere resolver tudo pelo celular, muitos desses serviços também estão disponíveis no aplicativo PVH+, desenvolvido pela Prefeitura de Porto Velho para facilitar o acesso aos serviços públicos. Ainda assim, o atendimento presencial continua sendo uma prioridade, principalmente para quem não utiliza aplicativos ou precisa de orientação durante o processo.

Segundo o secretário municipal interino de Mobilidade, Trânsito e Transportes, Tiago Luiz, a proposta é aproximar cada vez mais os serviços da população e garantir que todos tenham acesso ao atendimento, independentemente da forma escolhida.

"Nosso objetivo é mostrar que a Semtran vai muito além do trabalho realizado nas ruas. Aqui nós atendemos diariamente pessoas que precisam emitir credenciais, solicitar cartões do transporte coletivo, dar entrada em processos e tirar dúvidas sobre diversos serviços. O aplicativo PVH+ trouxe mais agilidade para quem prefere resolver tudo de forma digital, mas o atendimento presencial continua funcionando normalmente durante o horário de atendimento de 8h às 14 horas para acolher quem precisa desse suporte."

Para quem prefere resolver tudo pelo celular, muitos serviços estão disponíveis no aplicativo PVH+

A iniciativa faz parte do processo de modernização dos serviços municipais, que busca reduzir a burocracia e facilitar a vida da população, oferecendo diferentes canais de atendimento sem deixar ninguém para trás.

Para o prefeito Léo Moraes, investir em tecnologia também significa garantir inclusão, mantendo o atendimento humanizado para quem prefere resolver suas demandas diretamente na secretaria.

"Nosso compromisso é facilitar a vida da população. Quem gosta da praticidade pode utilizar o aplicativo PVH+, mas quem prefere o atendimento presencial ou precisa de ajuda também encontra uma equipe preparada na Semtran. O importante é que o cidadão tenha acesso aos serviços públicos de forma rápida, simples e com qualidade. É assim que estamos construindo uma Prefeitura cada vez mais próxima das pessoas."

Online ou Presencial

Seja pelo aplicativo PVH+ ou presencialmente na sede da Semtran, os moradores de Porto Velho têm acesso a uma série de serviços que vão muito além da organização do trânsito.

Saiba como acessar esses serviços:

Pelo aplicativo PVH+

Preencha o formulário.

Anexe os documentos necessários.

Envie a solicitação.

Aguarde a análise.

Após a aprovação, emita sua credencial.

Prazo: até 5 dias úteis.

Quem preferi o atendimento presencialmente, pode comparecer na sede da Semtran

Presencialmente na Semtran

Retire uma senha para atendimento.

Preencha o formulário (disponível na secretaria ou no portal da Semtran).

Entregue o formulário preenchido junto com a documentação exigida.

Aguarde a análise.

Após a aprovação da documentação, a credencial é emitida.

Prazo: emissão imediata após a aprovação da documentação.

Outra opção é: Portal de Serviços da Senatran

Também é possível emitir a credencial pelo Portal de Serviços da Senatran:

Acesse o portal da Senatran.

Faça login com sua conta gov.br.

No menu "Condutor", clique em "Credencial de Estacionamento".

Escolha o tipo de credencial (Idoso ou PcD), confirme os dados e conclua a solicitação.

Após a aprovação, a credencial poderá ser baixada em PDF, com validade em todo o território nacional.

Prazo: emissão imediata após a aprovação da documentação.

Mais do que organizar o trânsito, Semtran trabalha para facilitar a vida da população. É a Prefeitura de Porto Velho garantindo atendimento para todos os cidadãos, com serviços cada vez mais acessíveis, ágeis e próximos de quem mais precisa.