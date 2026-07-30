Complexo Madeira-Mamoré recebe programação especial em comemoração aos 114 anos da histórica ferrovia

Por André Oliveira

Publicada em 30/07/2026 às 12h08

História, cultura e turismo estarão reunidos em uma grande celebração no próximo sábado (1º), quando o Complexo da Estrada de Ferro Madeira-Mamoré receberá uma programação especial em comemoração aos 114 anos da inauguração da histórica ferrovia.

A programação acontece a partir das 9h e é promovida pela Prefeitura de Porto Velho, por meio da Secretaria Municipal de Turismo, Esporte e Lazer (Semtel), em parceria com a Fundação Cultural de Porto Velho (Funcultural) e o Complexo Madeira-Mamoré, que também realizará o Festival Madeira-Mamoré, reunindo atrações culturais em homenagem aos 114 anos da ferrovia.

Ao longo do dia, moradores e visitantes poderão participar de uma série de atividades que valorizam a história e a memória da Estrada de Ferro Madeira-Mamoré, considerada um dos maiores patrimônios históricos e culturais da Amazônia. A programação inclui a exibição do documentário sobre a Locomotiva 18, intervenções culturais, lançamento do Mini Guia e do Mapa da Rota Madeira-Mamoré, passeio de litorina, exibição da Locomotiva 18 e diversas outras atrações.

Segundo o prefeito Léo Moraes, celebrar os 114 anos da Madeira-Mamoré é preservar a história que deu origem a Porto Velho e fortalecer um dos principais símbolos da identidade da capital. "A Estrada de Ferro Madeira-Mamoré faz parte da nossa história e do sentimento de pertencimento do povo porto-velhense. Valorizar esse patrimônio é investir na nossa cultura, fortalecer o turismo e apresentar às novas gerações a importância dessa obra para a formação da cidade. Queremos que cada morador e visitante viva essa experiência e tenha orgulho da história de Porto Velho".

Para o secretário executivo de Turismo da Semtel, Aleks Palitot, celebrar a data é reafirmar o compromisso do município com a preservação da história e o fortalecimento do turismo.

"A Estrada de Ferro Madeira-Mamoré representa a origem de Porto Velho e faz parte da nossa identidade. Celebrar seus 114 anos é valorizar esse patrimônio, aproximar a população da nossa história e fortalecer um dos principais atrativos turísticos da capital. Preparamos uma programação para que moradores e visitantes vivam essa experiência e conheçam ainda mais a riqueza cultural da nossa cidade".

Construída no início do século XX, a Estrada de Ferro Madeira-Mamoré é reconhecida internacionalmente por sua importância histórica e pelos desafios enfrentados durante sua construção. Atualmente, o complexo se consolida como um dos principais pontos turísticos de Porto Velho, recebendo visitantes de diversas regiões do Brasil e do mundo.

A programação integra as ações da Prefeitura voltadas à valorização do patrimônio histórico, ao fortalecimento do turismo e à promoção da cultura local, consolidando a Madeira-Mamoré como um símbolo vivo da história de Porto Velho.