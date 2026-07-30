Inscrições para o programa Construindo Campeões seguem até sexta-feira (31) em Porto Velho

Por André Oliveira

Publicada em 30/07/2026 às 11h46

As inscrições para o programa Construindo Campeões, desenvolvido pela Prefeitura de Porto Velho, por meio da Secretaria Municipal de Turismo, Esporte e Lazer (Semtel), seguem abertas até a próxima sexta-feira (31). A iniciativa oferece formação esportiva gratuita para crianças e adolescentes em diversas modalidades e ainda há vagas disponíveis.

O programa contempla aulas de futsal, futebol, voleibol, basquete, ginástica rítmica, handebol, judô, karatê, jiu-jítsu, capoeira e taekwondo. Devido à grande procura, algumas modalidades já tiveram todas as vagas preenchidas. Por isso, a Semtel orienta que os interessados procurem o local de inscrição para verificar a disponibilidade de vagas conforme a modalidade e o polo escolhido.

Para realizar a matrícula, é necessário apresentar cópias dos seguintes documentos:

Cartão do SUS atualizado;

Certidão de nascimento ou documento de identidade do aluno;

Documento de identificação do responsável;

Comprovante de endereço atualizado;

Declaração escolar;

Boletim escolar;

Foto 3x4;

Atestado de aptidão física emitido nos últimos seis meses;

Laudo neuropsicológico (cópia), quando houver diagnóstico.

Inscrições acontecem das 9h às 17h, na Vila Olímpica Chiquilito Erse

O secretário municipal de Turismo, Esporte e Lazer, Cássio Moura, destacou que o programa vai além da prática esportiva e contribui para o desenvolvimento social dos participantes.

"O Construindo Campeões transforma vidas por meio do esporte. É um programa que incentiva a disciplina, promove inclusão e oferece oportunidades para que nossas crianças e adolescentes desenvolvam seu potencial dentro e fora das quadras. Quem ainda não se inscreveu deve procurar um dos polos o quanto antes e verificar a disponibilidade de vagas".

Para o prefeito Léo Moraes, investir no esporte é investir no futuro das novas gerações e ampliar as oportunidades para crianças e adolescentes de Porto Velho.

"O esporte é uma das ferramentas mais importantes para transformar vidas. Por meio do Construindo Campeões, estamos oferecendo oportunidades para que nossas crianças e adolescentes desenvolvam disciplina, respeito, saúde e espírito de equipe. Queremos que cada vez mais jovens tenham acesso a atividades esportivas de qualidade, fortalecendo a inclusão social e construindo um futuro com mais cidadania e oportunidades."

As inscrições acontecem das 9h às 17h, na Vila Olímpica Chiquilito Erse, localizada na Avenida Amazonas, nº 6363, bairro Cuniã, e também nos polos participantes do programa. As vagas são limitadas e preenchidas conforme a disponibilidade de cada modalidade.