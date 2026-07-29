Decisão do Rondoniense entre Ji-Paraná e Gazin Porto Velho começa no domingo

Por FFER

Publicada em 29/07/2026 às 13h30

A Federação de Futebol do Estado de Rondônia divulgou a data e horário dos jogos decisivos do Rondoniense Sub-20 entre Ji-Paraná e Gazin Porto Velho, o primeiro jogo acontece no estádio Biancão, a partir das 16h. A disputa pelo título da competição coloca mais uma vez em evidência a rivalidade entre clubes da capital e do interior do Estado.

O Galo da BR chegou a final após superar o Sport Genus, até então com a segunda melhor campanha da competição, após dois empates sem gols, o Ji-Paraná venceu nas cobranças de pênalti por 3 a 1. O Jipa tetra campeão da competição, 2010/2011/2013/2017 vai em busca do pentacampeonato, podendo se consolidar também com o maior campeão de Rondônia da categoria.

Já o Gazin Porto Velho se garantiu na final após superar fora de casa a União Cacoalense, time com melhor desempenho da competição, após empate por 3 a 3 no CT do Rondoniense a garotada da Locomotiva venceu a Raposa da BR no Cassolão pelo placar de 1 a 0, chegando a final em busca do bicampeonato, o Gazin Porto Velho foi campeão em 2024 de forma invicta.

A partida de volta acontece no Centro de Desenvolvimento do Futebol Heitor Costa, no dia 8 de agosto a partida das 9h. O campeão do Rondoniense Sub-20 também garante vaga na Copa do Brasil e na Copa São Paulo de Futebol Júnior.