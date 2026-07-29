Sinjur abre inscrições para Ciclo de Formação com cursos presenciais que contam para as 500 horas e garantem acréscimo salarial aos servidores do TJRO

Por Assessoria

Publicada em 29/07/2026 às 14h10

O Sindicato dos Trabalhadores no Poder Judiciário do Estado de Rondônia (Sinjur), em parceria com o Instituto Euvaldo Lodi (IEL), abre inscrições para o Ciclo de Formação voltado aos servidores do Tribunal de Justiça de Rondônia (TJRO) que desejam completar as 500 horas de capacitação previstas na normativa de progressão salarial da carreira judiciária.

A iniciativa chega em boa hora: completar as horas exigidas garante ao servidor um acréscimo de 2% no salário, conforme a Instrução Normativa vigente. O Ciclo de Formação é uma oportunidade concreta de qualificação profissional com certificação reconhecida, disponível tanto para servidores da capital quanto do interior do estado.

Os três cursos oferecidos nesta etapa são Tecnologia e Inovação no Setor Público, Comunicação e Redação Institucional e Gestão de Pessoas e Liderança. Juntos, os três módulos totalizam 50 horas de capacitação e cada curso tem o valor de R$ 520,00, com pagamento facilitado em até 12 vezes pelo Sinjur.

As aulas serão presenciais, realizadas às segundas, quartas e sextas-feiras, no horário das 16h às 19h. O início está previsto para o dia 10 de agosto de 2026, mediante a formação de turma com mínimo de 35 alunos.

Observação importante: os cursos só serão abertos com a confirmação de pelo menos 35 inscritos. Por isso, não deixe para a última hora — garante já a sua vaga.

As inscrições e informações podem ser feitas pelo telefone (99247-4603) ou pelo link de inscrição disponibilizado pelo Sinjur.

O Sinjur somos todos nós.