Prefeitura de Guajará-Mirim promove ação em comemoração ao Dia da Amizade na Pestalozzi

Por Assessoria

Publicada em 29/07/2026 às 14h35

A Prefeitura de Guajará-Mirim, por meio da Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social (SEMTAS), em parceria com a equipe do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS), realizou uma ação especial em comemoração ao Dia da Amizade na Associação Pestalozzi de Guajará-Mirim.

Com o tema “Amizade”, a atividade teve como objetivo promover valores como o respeito, a empatia, a solidariedade e o fortalecimento dos vínculos sociais, proporcionando um momento de acolhimento, convivência e integração entre os participantes.

A programação contou com uma palestra voltada à reflexão sobre a importância da amizade nas relações humanas, seguida de uma dinâmica de integração que incentivou a interação, a cooperação e o compartilhamento de experiências. Para encerrar o encontro, foi oferecido um lanche de confraternização, reforçando o clima de alegria, acolhimento e valorização da convivência comunitária.

A iniciativa integra as ações desenvolvidas pela SEMTAS para fortalecer os vínculos familiares e comunitários, promovendo a inclusão social e o bem-estar das pessoas atendidas pelos serviços socioassistenciais do município.

A Prefeitura de Guajará-Mirim reafirma seu compromisso com a implementação de políticas públicas que valorizam a população, fortalecem a cidadania e promovem uma sociedade mais inclusiva, solidária e acolhedora, por meio de ações que incentivam o respeito às diferenças e a construção de relações baseadas na amizade e na convivência harmoniosa.