Por Cacoal Notícias/Nelson Salles

Publicada em 29/07/2026 às 15h04

Eleições 2026: Cacoal se consolida como o 5º maior colégio eleitoral de Rondônia com mais de 70 mil eleitores

Município terá papel estratégico na disputa pelos cargos de presidente, governador, senador, deputados federal e estadual nas eleições de outubro; são mais de 70 mil eleitores aptos a votar e mais de 97% de biometrias concluídas.

29 de julho de 2026 12:58Cidade: CacoalNelson Salles

As eleições gerais de 2026 já movimentam o cenário político em todo o país e, em Rondônia, o tamanho do eleitorado de cada município deverá exercer influência direta nas estratégias de campanha dos candidatos.

Os dados mais recentes da Justiça Eleitoral mostram que o Estado possui 1.268.668 (um milhão, duzentos e sessenta e oito mil, seiscentos e sessenta e oito) eleitores aptos, dos quais 1.228.644 (um milhão, duzentos e vinte e oito mil, seiscentos e quarenta e quatro), já realizaram a biometria, representando aproximadamente 96,84% do eleitorado. Outros 40.024 (quarenta mil e vinte e quatro) eleitores ainda não possuem cadastro biométrico.

Entre os municípios rondonienses, Cacoal aparece como o quinto maior colégio eleitoral do Estado, atrás apenas de Porto Velho, Ji-Paraná, Ariquemes e Vilhena. O município registra 70.168 eleitores aptos, sendo 68.272 com biometria cadastrada, o equivalente a 97,30% do eleitorado local. Apenas 1.896 eleitores (2,70%) ainda não possuem biometria.

O número reforça a importância política de Cacoal na definição dos resultados das eleições estaduais e federais. Em municípios com grande concentração de eleitores, cada voto possui peso significativo na composição das votações para governador, senador e, principalmente, para deputados estaduais e federais.

Principais municípios do Estado

Porto Velho 368.740

Ji-Paraná 98.500

Ariquemes 72.770

Vilhena 71.772

Cacoal 70.168

Jaru 41.309

Rolim de Moura 41.213

Guajará-Mirim 29.048

Ouro Preto do Oeste 28.330

Pimenta Bueno 27.511

Machadinho d'Oeste 25.014

Espigão do Oeste 23.339

Buritis 23.337

Nas eleições gerais de outubro, os brasileiros irão às urnas para escolher:

Presidente da República;

Governador de Rondônia;

Um senador por Estado;

Deputados federais;

Deputados estaduais.

A votação continua sendo obrigatória para os eleitores entre 18 e 70 anos e facultativa para jovens de 16 e 17 anos, maiores de 70 anos e pessoas analfabetas.

Cacoal no centro das atenções

Por reunir mais de 70 mil eleitores, Cacoal deverá receber intensa movimentação política ao longo dos próximos meses. A cidade tende a concentrar agendas de candidatos, debates, reuniões com lideranças e investimentos em campanhas eleitorais, tornando-se um dos principais polos da disputa em Rondônia.

Além do expressivo número de eleitores, o município apresenta um elevado índice de cadastramento biométrico, superior a 97%, demonstrando que praticamente todo o eleitorado está apto a votar com identificação biométrica, o que proporciona maior segurança e agilidade durante o processo eleitoral.

Com um eleitorado consolidado e politicamente relevante, Cacoal mais uma vez deverá exercer papel importante na definição dos representantes que ocuparão cargos estratégicos no cenário estadual e nacional.