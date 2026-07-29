Pré-candidato a deputado estadual Everaldo Fogaça intensifica pré-campanha e convida para convenção do PSD

Por Assessoria

Publicada em 29/07/2026 às 16h23

Porto Velho, RO - O PSD de Rondônia intensifica os preparativos para a convenção estadual que será realizada no próximo sábado, a partir das 18 horas, na Villa Privilege, antiga casa de shows Talismã 21, em Porto Velho. O encontro marcará a homologação das candidaturas da legenda para as eleições de 2026 e reunirá lideranças políticas, filiados, pré-candidatos e apoiadores de diversas regiões do Estado.



Entre os nomes que participarão da convenção está o vereador Everaldo Fogaça, pré-candidato a deputado estadual pelo PSD, que considera o momento decisivo para o fortalecimento do partido e para o início de uma nova etapa da caminhada eleitoral.



PSD vive momento histórico em Rondônia



Segundo Everaldo Fogaça, o PSD chega às eleições de 2026 em uma das fases mais promissoras de sua trajetória em Rondônia, apresentando nominatas competitivas para deputado federal e deputado estadual.

"O PSD vive um dos momentos mais importantes de sua história em Rondônia. Temos uma nominata para deputado federal com potencial para eleger dois parlamentares e uma chapa de deputado estadual forte, com expectativa de conquistar entre quatro e cinco cadeiras na Assembleia Legislativa", afirmou.

Fogaça também destacou a confiança do partido no projeto majoritário, que terá Adailton Fúria como candidato ao Governo de Rondônia e Luis Fernando como candidato ao Senado Federal.

"O PSD apresenta um projeto sólido para Rondônia. Nosso candidato ao Governo, Adailton Fúria, chega muito competitivo e é apontado como um nome com grandes chances de disputar o segundo turno. Também temos Luis Fernando na disputa pelo Senado, fortalecendo ainda mais nosso projeto político", ressaltou.

Pré-campanha percorreu 36 municípios de Rondônia



Durante o período de pré-campanha, Everaldo Fogaça afirma que percorreu 36 municípios de Rondônia, ouvindo lideranças comunitárias, representantes de diversos segmentos e moradores em busca das principais demandas da população.



Segundo o vereador, a caminhada tem sido marcada pelo diálogo e pela construção de propostas voltadas ao desenvolvimento do Estado.



"Neste período de pré-campanha já visitamos 36 cidades de Rondônia, levando nossas propostas e, principalmente, ouvindo as pessoas. Temos recebido importantes manifestações de apoio ao nosso projeto de disputar uma vaga na Assembleia Legislativa", declarou.



Diálogo com a população continuará durante a campanha



Fogaça destaca que o contato direto com os rondonienses continuará ao longo da campanha eleitoral, fortalecendo a construção de um mandato participativo.

"Estamos ouvindo, dialogando e vendo as demandas populares para que possamos, durante a campanha eleitoral, terminar esse diálogo com o povo rondoniense e, em 2027, representá-lo na Assembleia Legislativa de Rondônia (ALE/RO)", afirmou.

Convite à população para participar da convenção



Ao final, Everaldo Fogaça convidou filiados, simpatizantes e toda a população para prestigiar a convenção do PSD, considerada um dos principais eventos políticos do calendário eleitoral em Rondônia.

"Convido todos os amigos, apoiadores, lideranças e a população de Porto Velho e do interior para participarem da convenção do PSD. Será um momento importante para apresentarmos oficialmente nossos candidatos e reafirmarmos nosso compromisso com o desenvolvimento de Rondônia. Esperamos todos vocês no próximo sábado, às 18 horas, na Villa Privilege", concluiu.

Convenção marcará início de uma nova etapa



A expectativa é de que a convenção reúna centenas de participantes e consolide o projeto político do PSD para as eleições de 2026. Além da homologação das candidaturas, o evento deverá reforçar a estratégia eleitoral da legenda para ampliar sua representação na Assembleia Legislativa, na Câmara dos Deputados, no Senado Federal e disputar o Governo de Rondônia.