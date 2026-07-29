Navio cargueiro dos EUA é atingido por drone em porto do Egito

Por G1

Publicada em 29/07/2026 às 15h29

Um navio-tanque de gás natural de propriedade dos Estados Unidos foi atingido nesta quarta-feira (29) por um drone no porto de Damieta, no Egito, o que causou um incêndio em duas embarcações comerciais, segundo o governo egípcio e empresas de segurança marítima.

A embarcação Energos Winter, que armazena Gás Natural Liquefeito (GNL) e pertence a uma empresa dos EUA, mas registrada sob bandeira das Ilhas Marshall, foi atingida por pelo menos um veículo aéreo não tripulado enquanto estava no porto egípcio, segundo uma avaliação inicial do incidente feita pela Ambrey.

A explosão ocorreu no momento que navios faziam o descarregamento de carga em um dos terminais de gás natural no porto de Damietta, segundo a empresa britânica marítima Inchcape Shipping Services. O impacto provocou um incêndio que se alastrou para outra embarcação, a Gaslog Salem, disseram fontes marítimas à agência de notícias Reuters.

O governo do Egito confirmou o incidente com os dois navios e afirmou que a situação foi controlada. Duas fontes de segurança confirmaram à Reuters que a causa da explosão foi um ataque de drone.

Agora no g1

A cidade portuária de Damieta é banhada pelo Mar Mediterrâneo e fica próxima ao Canal de Suez, que liga a Europa ao Mar Vermelho.

O incidente em Damieta renovou temores de que a guerra do Oriente Médio, protagonizada por EUA e Irã, esteja se espalhando para outros países da região. O grupo extremista Houthis, que operam no Iêmen e são aliados do Irã, começaram a atacar navios cargueiros sauditas no Mar Vermelho há alguns dias em meio a uma nova escalada no conflito.

Nenhum país ou grupo havia reivindicado a autoria do ataque até a última atualização desta reportagem. Ainda não haviam sido divulgados outros detalhes do incidente até o momento.

As embarcações envolvidas na explosão foram evacuadas e realocadas para fora do porto após o incêndio terem sido controladas, segundo a Ambrey. As operações no porto foram paralisadas momentaneamente, segundo a Inchcape.