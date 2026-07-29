Inscrições para o concurso da Guarda Civil de Porto Velho são prorrogadas até 17 de agosto 

O concurso público para a Guarda Civil Municipal de Porto Velho segue com inscrições abertas. A Prefeitura de Porto Velho prorrogou o prazo para que os candidatos possam se inscrever até o dia 17 de agosto.
O certame é aguardado com grande expectativa pela sociedade porto-velhense e representa um importante avanço para a segurança pública da capital.
A prova objetiva está prevista para ser aplicada no dia 20 de setembro. O resultado definitivo será divulgado em 29 de outubro, enquanto os testes de aptidão física ocorrerão nos dias 7 e 8 de novembro.
A expectativa da administração municipal é que, já no próximo ano, a primeira turma de guardas municipais esteja atuando nas ruas da cidade, contribuindo para o fortalecimento da segurança pública e da proteção aos cidadãos.
“Estamos iniciando uma nova fase na segurança pública em nosso município. Desejo boa sorte a todos que participarão desse processo seletivo. Em breve teremos uma Guarda Municipal atuante nas ruas da nossa cidade”, destacou o prefeito.
Ao todo, serão disponibilizadas 150 vagas, sendo 50 vagas imediatas, 35 para ampla concorrência, 10 destinadas a candidatos negros e 5 para pessoas com deficiência, além de 100 vagas para cadastro de reserva. O salário inicial será de R$ 6.312,50.
O concurso é organizado pelo Instituto de Desenvolvimento Educacional, Cultural e Assistencial Nacional (IDECAN) e conta com acompanhamento e fiscalização da Comissão Especial do Concurso Público instituída pelo Município de Porto Velho.
As inscrições podem ser realizadas no site
Comentários
Seja o primeiro a comentar!