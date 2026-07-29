Após voltar com Virginia, Vini Jr trocou de número, diz ex-affair

Por IG

Publicada em 29/07/2026 às 15h53

O relacionamento de Vini Jr. e Virginia Fonseca se tornou o centro das atenções mais uma vez após uma suposta "limpa" no Instagram do craque do Real Madrid virar assunto. Ao que tudo indica, o jogador deixou de seguir pouco mais de 50 perfis, e a modelo Day Magalhães, que já viveu um affair com o atacante, revelou ter sido tirada da lista de "seguidos" pelo atleta.

Day Magalhães ganhou destaque no ano passado ao divulgar conversas íntimas que teria mantido com Vini ao mesmo tempo em que o jogador já estava se relacionando com a ex-mulher de Zé Felipe. No entanto, na época, a empresária e o atacante da Seleção Brasileira ainda não haviam oficializado o namoro e mantinham as coisas mais discretas

Na ocasião, a modelo chegou a afirmar que decidiu tornar o caso público por considerar que a influenciadora deveria saber que o craque continuava mantendo contato com ela e, possivelmente, com outras pessoas.

Agora, ao ser questionada sobre Vini Jr., Day Magalhães confirmou que ele se afastou e revelou que o atleta trocou de número de telefone e desativou o antigo WhatsApp."Sim, trocou de número e desativou o WhatsApp antigo", afirmou à Quem.