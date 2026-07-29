Mãe de Davi Brito chora ao descobrir casamento:

Por IG

Publicada em 29/07/2026 às 15h41

Elisangela Brito, mãe de Davi Brito , ficou entre os assuntos mais comentados do momento após aparecer chorando nas redes sociais. A matriarca do campeão do BBB 24 apareceu aos prantos nas redes sociais após descobrir que o seu filho havia se casado com a influenciadora Emilly Araújo.

Bastante abalada, Elisangela apareceu em uma transmissão ao vivo para comentar sobre o assunto . Ela contou que soube da cerimônia pela internet e afirmou que não recebeu qualquer tipo de convite para participar do momento.

Ainda durante o desabafo, a mãe do ex-BBB revelou que ainda tentava entender a situação e lamentou ter descoberto sobre o momento especial da mesma forma que o restante do público."Pela rede social, eu não tô acreditando nisso, eu não tô. Eu conheço a Emilly, vai fazer quatro meses, mas Davi é o meu filho. Ele é o meu filho", disse ela durante a live.

De acordo com a mãe de Davi Brito, a notícia chegou por meio das publicações nas redes sociais, o que só evidenciou o sentimento de tristeza.

Como é de se imaginar, as falas de Elisangela rapidamente viralizaram, mas, até o momento, o ex-motorista de aplicativo e sua companheira não se pronunciaram sobre as declarações nem explicaram os motivos da ausência da mãe do influenciador na cerimônia.

Para quem não acompanhou, Davi Brito anunciou o seu casamento nesta terça-feira (28). O famoso compartilhou registros da cerimônia civil realizada em um cartório de Salvador, na Bahia, e aproveitou o momento para fazer uma declaração de amor à esposa.

Nas imagens publicadas nas redes sociais, o influenciador apareceu usando a camisa de futebol do Bahia durante a assinatura dos documentos, enquanto Emilly apareceu com um conjunto jeans e sorridente ao lado do marido.

"Hoje demos o primeiro passo oficial da nossa história. Assinamos no cartório, diante da lei, mas principalmente diante da certeza de que escolhemos caminhar lado a lado. Esse é apenas o começo", escreveu Davi Brito.

Apesar de já terem oficializado a união no civil, ele explicou que os dois ainda pretendem celebrar o casamento ao lado de familiares e amigos.

"Em breve celebraremos esse amor com a nossa festa de casamento, ao lado da família, dos amigos e de todos que torcem pela nossa felicidade. Que Deus continue guiando cada passo da nossa união, fortalecendo o nosso amor, a nossa parceria e os nossos sonhos", contou.

Por fim, o ex-BBB agradeceu à influenciadora pela parceria e reforçou o carinho que sente pela esposa. "Emily, obrigado por escolher construir essa vida comigo. Que venham muitos capítulos lindos dessa história. Um brinde ao amor, à nossa família e ao futuro que estamos começando a escrever juntos. Te amo muito meu amor, um brinde pra nós."

Emilly também celebrou o momento nos comentários da publicação: "Oficialmente meu esposo". Vale destacar que Davi tornou público o relacionamento com Emilly no dia 29 de junho, embora tenha revelado que os dois mantiveram o namoro em segredo por cerca de três meses antes do anúncio oficial.