Corujão da Saúde orienta população sobre casos atendidos e reforça funcionamento do serviço noturno

Por Taiana Mendonça

Publicada em 29/07/2026 às 16h42

A Prefeitura de Porto Velho, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (Semusa), reforça à população as orientações sobre o funcionamento e o perfil de atendimento do Corujão da Saúde. Criada como uma extensão de suporte às Unidades de Pronto Atendimento (UPAs), a iniciativa é destinada exclusivamente ao atendimento de urgências de baixa complexidade, classificadas como azul na avaliação de risco.

O serviço acolhe pacientes com sintomas de início recente que necessitam de avaliação médica no mesmo dia, mas que não apresentam sinais de gravidade, contribuindo para reduzir o tempo de espera nas UPAs e permitindo que essas unidades concentrem seus esforços nos atendimentos de urgência e emergência de maior complexidade.

Entre os casos atendidos estão dor de cabeça, dor de garganta, sintomas gripais sem falta de ar, vômitos ou diarreia sem sinais de desidratação, pequenos ferimentos, reações alérgicas leves e outros quadros classificados como urgências de baixa complexidade.

Em funcionamento desde fevereiro de 2025, o projeto registra uma média de 70 a 90 atendimentos por noite em cada unidade, oferecendo assistência médica no período noturno, de segunda a sexta-feira, inclusive em feriados (exceto aos finais de semana).

O prefeito Léo Moraes destaca que o Corujão foi criado para organizar melhor o fluxo da rede municipal e garantir que cada paciente seja atendido no serviço mais adequado ao seu quadro clínico. "O Corujão da Saúde foi criado para atender quem apresenta uma urgência de baixa complexidade durante a noite, oferecendo assistência rápida e evitando que esses pacientes precisem procurar as UPAs. Com isso, conseguimos reduzir o tempo de espera e manter as unidades de urgência e emergência focadas nos casos mais graves, tornando toda a rede mais eficiente e organizada para a população.", destacou o prefeito Léo Moraes.

Locais de atendimento

O Corujão da Saúde funciona exclusivamente em duas Unidades de Saúde da Família (USF):

Zona Leste – USF Hamilton Gondim (Avenida José Amador dos Reis, s/n, bairro Tancredo Neves);

Zona Sul – USF Manoel Amorim de Matos (Rua Angico, nº 5030, bairro Cohab).

Diferentemente das consultas de rotina realizadas nas unidades de saúde da família, o Corujão não possui restrição por territorialidade. Qualquer morador de Porto Velho pode procurar uma das duas unidades, independentemente do bairro onde reside.

Urgência de baixa complexidade x atendimento de rotina

A Semusa reforça que o Corujão da Saúde não substitui os serviços da Atenção Primária. Embora atenda casos classificados como leves, o serviço foi criado para acolher urgências de baixa complexidade que surgem no período noturno, e não realiza procedimentos típicos das unidades básicas, como consultas agendadas, acompanhamento de doenças crônicas, pré-natal, exames preventivos, vacinação ou renovação de receitas de uso contínuo.

A secretária municipal de Saúde, Sandra Cardoso, reforça a importância da conscientização da população sobre o perfil de atendimento do serviço. "Queremos que a população faça o melhor uso possível da nossa rede. Para consultas de rotina, acompanhamento de doenças crônicas, exames preventivos, pré-natal e renovação de receitas, o atendimento continua sendo realizado nas Unidades de Saúde da Família durante o expediente regular. Já o Corujão foi criado para atender urgências de baixa complexidade que surgem de forma inesperada no período da noite. Quando cada serviço é utilizado de forma adequada, conseguimos oferecer um atendimento mais rápido, organizado e eficiente para todos.", explicou a secretária Sandra Cardoso.

Acolhimento infantil

Corujão da Saúde funciona das 18h à meia-noite, de segunda a sexta-feira, inclusive em feriados

Crianças acompanhadas pelos pais ou responsáveis também são acolhidas pelas equipes do Corujão quando apresentam sintomas compatíveis com urgências de baixa complexidade. Caso a avaliação médica identifique a necessidade de atendimento pediátrico especializado ou de maior complexidade, o paciente é encaminhado para a unidade de referência adequada.

Horário de funcionamento

O Corujão da Saúde funciona das 18h à meia-noite, de segunda a sexta-feira, inclusive em feriados.

Para garantir que todos os pacientes acolhidos recebam atendimento antes do encerramento das atividades, a entrada de novos usuários ocorre até as 23h30. Após esse horário, não são realizadas novas admissões, permitindo que toda a demanda já acolhida seja atendida até o fechamento da unidade.

Vacinação e casos graves

Os serviços de vacinação permanecem disponíveis exclusivamente durante o expediente regular das unidades de saúde.

A Semusa orienta ainda que, em situações de urgência e emergência de maior gravidade, como acidentes, falta de ar intensa, dor no peito, perda de consciência ou outros quadros com risco à vida, a população deve procurar uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) ou acionar o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), pelo telefone 192