Por ASCOM/IFRO

Publicada em 29/07/2026 às 17h01

A 4ª Expedição Barco da Ciência do IFRO ocorrerá nos dias 30 e 31 de julho deste ano, no distrito de Nazaré, em Porto Velho. A ação prevê a oferta de 10 atividades educativas e faz parte do projeto “Currículo azul: educação e popularização da ciência para a promoção da justiça climática nos territórios da cidadania e territórios rurais de Rondônia”, coordenado pela professora Xênia de Castro Barbosa, pró-reitora de pesquisa do IFRO. O referido projeto foi aprovado na Chamada Pop Ciência CNPq/MCTI nº 11/2025 e seu objetivo geral é promover a popularização da ciência em Rondônia, colaborando com as ações do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações concernentes à Década da Ciência Oceânica, e com a reflexão em torno dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS), em especial do ODS 14: vida na água.

Segundo a professora Xênia de Castro Barbosa “Esta é uma ação muito especial de nosso projeto ‘Currículo azul: educação e popularização da ciência para a promoção da justiça climática nos territórios da cidadania e territórios rurais de Rondônia’ – o projeto que deu base para a 22ª Semana Nacional de Ciência e Tecnologia do IFRO. Esta ação, em particular, é muito especial porque representa uma oportunidade singular de diálogo com os povos das águas e de aprendizagem conjunta”. E complementou: “Esta é a última atividade do nosso projeto – de outubro de 2025, quando o projeto começou, até agora, já realizamos mais de 300 atividades de popularização da ciência em 16 municípios do Estado de Rondônia. Essa estava pendente devido a questões hidrológicas e de dificuldades de compatibilização de agendas, mas agora vai acontecer e será ainda melhor do que tínhamos planejado inicialmente, pois vai casar com o início de nossa execução do programa Jovem Cientista da Pesca Artesanal e com as oficinas livres do Programa Vozes para o Futuro, do Brasil na Década do Oceano. Convido à comunidade de Nazaré para estar conosco no Barco, no dia 30 à noite, e no dia 31, nos três turnos e agradeço, de coração, a todos os colaboradores, em especial aos chefes dos Departamentos de Pesquisa, Inovação e Pós-graduação do IFRO, incansáveis na difusão e popularização da ciência em Rondônia. Agradeço também ao MCTI e ao CNPq, pelos recursos disponibilizados e diálogo sempre gentil”.

O professor Moisés José Rosa Souza, reitor do IFRO, destacou: “É uma alegria para o IFRO poder dialogar sobre ciência com a comunidade ribeirinha de Nazaré e com todas as outras comunidades que participaram desse projeto. Parabenizo a equipe da PROPESP por mais esta importante ação de popularização da ciência em nosso Estado”.

Para os pesquisadores do IFRO, levar a ciência às comunidades ribeirinhas é romper barreiras geográficas e sociais, democratizando o acesso ao conhecimento, valorizando o diálogo entre a pesquisa científica e os saberes tradicionais da Amazônia. Em uma região onde os rios são caminhos e extensão de modos de vida e integração, a 4ª Expedição Barco da Ciência do IFRO transforma o conhecimento científico em um bem acessível às comunidades ribeirinhas.

Para o prof. Márcio Martins, da área de história, “as oficinas, atividades educativas e ações de extensão no distrito de Nazaré contribuem para a democratização da ciência, promove o intercâmbio entre saberes científicos e tradicionais, reafirmando o papel da educação e da pesquisa na construção de soluções para os desafios da Amazônia”.