Operação integrada recupera Área de Preservação Permanente na Rua da Beira 

Por Sema

Publicada em 29/07/2026 às 16h08

Nesta terça-feira (28), a Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Sema) realizou uma operação integrada para desobstrução de uma ocupação irregular em uma Área de Preservação Permanente (APP). A ação ocorreu na Rua da Beira, sentido Acre, e teve como objetivo garantir o cumprimento da legislação ambiental e proteger os recursos naturais da região.

A operação contou com a atuação conjunta de equipes da Sema, da Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seinfra), do Batalhão de Polícia Ambiental (BPA) e da Secretaria Municipal de Desenvolvimento da Cidade (Semdec).

Para o prefeito Léo Moraes, a preservação ambiental é uma responsabilidade coletiva e o poder público tem o dever de agir com firmeza para proteger áreas legalmente protegidas. "Nosso compromisso é conciliar o desenvolvimento da cidade com a preservação do meio ambiente. Não podemos permitir ocupações irregulares em áreas de preservação permanente, porque isso coloca em risco a natureza e também a segurança das pessoas. Seguiremos atuando de forma integrada para garantir o cumprimento da lei e proteger o patrimônio ambiental de Porto Velho".

As Áreas de Preservação Permanente são espaços protegidos por lei, essenciais para a manutenção do equilíbrio ecológico. Elas abrangem faixas de vegetação ao longo de rios, lagos, nascentes, topos de morros e encostas íngremes, desempenhando um papel fundamental na proteção do solo, dos recursos hídricos e da biodiversidade. A ocupação irregular nessas áreas compromete não apenas o meio ambiente, mas também a segurança da população, podendo provocar deslizamentos, assoreamento de rios e outros impactos ambientais graves.

O diretor do Departamento de Fiscalização e Monitoramento da Sema, Felipe Santiago, destacou a importância da ação para a proteção da área. "Nosso trabalho nesta operação teve como foco principal a retirada do aterro que vinha sendo utilizado para dar início a uma ocupação irregular. Com essa medida, restabelecemos a proteção da área, garantimos a preservação ambiental e as seguramos o cumprimento da legislação vigente."

A operação integrada reforça o compromisso da Prefeitura de Porto Velho com a preservação ambiental e a ordem urbana, unindo esforços de diferentes órgãos para coibir práticas ilegais e promover a recuperação de áreas degradadas.