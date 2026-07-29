Houthis consideram cobrar taxas de navios no Mar Vermelho, dizem ministros do Iêmen

Por G1

Publicada em 29/07/2026 às 15h35

Os Houthis, grupo extremista do Iêmen, estão considerando impor taxas a navios comerciais que navegam pelo sul do Mar Vermelho e pelo Estreito de Bab el-Mandeb, de acordo com relatos de autoridades do Iêmen a agências de notícias.

À AFP, o ministro da Informação ienamita, Moammar al-Eryani, afirmou que os rebeldes estudam estabelecer o sistema de cobrança e descreveu a medida como:

"Uma escalada perigosa que visa transformar um dos corredores marítimos mais estratégicos do mundo em uma fonte permanente de financiamento para as atividades militares e terroristas da milícia".