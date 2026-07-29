Irã acusa EUA de bombardear seu território; Trump promete responder

Por G1

Publicada em 29/07/2026 às 15h25

Guarda Revolucionária iraniana lançou 'ataque surpresa' contra base norte-americana na Jordânia na terça (28). Em resposta, EUA e Arábia Saudita lançaram ataques em conjunto contra militantes pró-Irã baseados no Iraque, e Trump prometeu 'dar uma surra' no Irã.

O Irã acusou os Estados Unidos de ter lançado um bombardeio contra seu território nesta quarta-feira (29). Já o presidente dos EUA, Donald Trump, prometeu "dar uma surra" em Teerã para retaliar um "ataque surpresa" contra uma base norte-americana no Oriente Médio.

A TV estatal iraniana afirmou que a cidade de Piranshahr, no noroeste do país, foi atingida e não houve feridos. Caso confirmado, o ataque seria o primeiro feito pelos EUA contra o Irã nesta semana. Os EUA não haviam se pronunciado sobre o ataque até a última atualização desta reportagem.

A acusação do Irã ocorre um dia após a Guarda Revolucionária do Irã ter lançado um ataque surpresa contra bases norte-americanas na Jordânia na noite de terça, rompendo um período de alguns dias sem ataques no Oriente Médio. Segundo o Exército dos EUA, todos os mísseis iranianos foram interceptados.

Nesta quarta, Trump prometeu retaliar contra o Irã em fala à emissora Fox News. “Vamos dar uma boa surra neles. Vamos atacá-los com força, eles vão apanhar.”

Em resposta, os EUA também lançaram bombardeios conjuntos com a Arábia Saudita no Iraque contra um grupo aliado do regime iraniano, que deixaram ao menos 20 mortos e mais de 30 feridos. Bagdá convocou uma reunião urgente de seu gabinete de segurança. Já Teerã repudiou o ataque.