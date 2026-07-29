Em Ji-Paraná, 1ª parcela do IPTU 2026 vence em 31 de julho

Por Assessoria

Publicada em 29/07/2026 às 14h22

A primeira parcela do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU), referente ao exercício de 2026, acrescido da taxa da coleta de lixo, vence, na sexta-feira (31), para os donos de imóveis que optaram pela forma fracionada de pagamento. A quitação em cota única, com desconto de 10%, venceu em 23 de julho.

De acordo com a Prefeitura de Ji-Paraná, caso o contribuinte faça a opção do pagamento total do tributo, ainda poderá realizar o procedimento, porém sem obter o desconto de 10%. De acordo com o titular da Secretaria Municipal de Fazenda (Semfaz), Anderson Cavalcante de Oliveira, o benefício foi prorrogado de 15 para 23 de julho, e não será mais concedido.

Desta forma, o valor integral do imposto poderá ser dividido em até cinco parcelas. Com vencimento da primeira, em 31 de julho; a segunda, em 31 de agosto; a terceira, em 30 de setembro; a quarta, em 30 de outubro; e a quinta e última, em 30 de novembro. Não está prevista nova prorrogação de datas.

De acordo com Anderson Cavalcante de Oliveira, o contribuinte que, por algum motivo, não recebeu o boleto na residência, poderá acessar o site da Prefeitura de Ji-Paraná (pelo link Cidadão), com o número de inscrição ou o CPF do titular do imóvel. O pagamento pode ser realizado por código de barra ou Pix.

Outra opção é pelo número de WhatsApp 99218-4334. Nele, a solicitação também é feita com o fornecimento do número de inscrição ou CPF. O acesso ainda pode ser obtido pelo aplicativo (app) “Conecta Jipa”. O pagamento após o vencimento de qualquer das cinco parcelas estará sujeito a juros de multas.

A Semfaz ainda orienta que o cidadão que não tiver acesso à internet ou preferir o atendimento presencial, deve ir à Gerência Geral de Arrecadação (GGA), instalada no prédio da Subprefeitura, na avenida Ji-Paraná, bairro Urupá (1º distrito) ou no guichê 36, na central de atendimento do Tudo Aqui, na avenida Maringá, bairro Nova Brasília (2º distrito), para a emissão da guia de pagamento.

Texto: Jairo Ardull