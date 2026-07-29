Transparência e responsabilidade fiscal marcam audiência pública do balanço orçamentário semestral

Por Asssessoria

Publicada em 29/07/2026 às 15h00

Na manhã desta quarta-feira (29), a Prefeitura de Espigão d’Oeste realizou a Audiência Pública de Prestação de Contas do Balanço Orçamentário Semestral, reforçando o compromisso da administração municipal com a transparência, a responsabilidade fiscal e o respeito à legislação vigente.

A audiência foi realizada em conformidade com a Lei Complementar nº 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal), que estabelece mecanismos para garantir o controle, a transparência e o equilíbrio das contas públicas. Em razão da população do município ser inferior a 50 mil habitantes, Espigão d’Oeste adotou a divulgação semestral dos relatórios fiscais, conforme previsto na legislação e regulamentado pelo Decreto Municipal nº 3.421/2017.

Durante a apresentação, foram demonstrados os principais indicadores da execução orçamentária, receitas, despesas e o cumprimento das metas fiscais, permitindo que a população acompanhe de forma clara como os recursos públicos estão sendo administrados.

As audiências públicas são instrumentos fundamentais para fortalecer a participação popular e garantir que a gestão municipal atue com transparência, responsabilidade e eficiência na aplicação dos recursos, promovendo o diálogo entre o Poder Público e a sociedade.

Prefeitura de Espigão d’Oeste – Gestão com transparência, responsabilidade e compromisso com a nossa população.