A partir de 1º de setembro de 2026, as MEI e EPP optantes deverão emitir a NFS-e por meio do Emissor Nacional

Por Assessoria

Publicada em 29/07/2026 às 14h39

A Secretaria Municipal de Fazenda de Ariquemes informa que, em razão da Resolução CGSN nº 189/2026, a partir de 1º de setembro de 2026, as Microempresas (ME) e Empresas de Pequeno Porte (EPP) optantes pelo Simples Nacional deverão emitir a Nota Fiscal de Serviços Eletrônica (NFS-e) exclusivamente por meio do Emissor Nacional da NFS-e.

A partir dessa data, os sistemas municipais não emitirão novas NFS-e para empresas enquadradas no Simples Nacional, permanecendo disponíveis apenas para:

* Consulta das notas fiscais já emitidas;

* Emissão retroativa de documentos referentes a períodos anteriores à obrigatoriedade, quando permitida pela legislação.

A obrigatoriedade também alcança:

* Empresas com opção pelo Simples Nacional pendente ou em discussão administrativa que possa produzir efeitos retroativos;

* Empresas sujeitas às hipóteses previstas no art. 12 da Resolução CGSN nº 140/2018.

* Permanecerão utilizando o sistema municipal de NFS-e, em regra:*

* Empresas tributadas pelo Lucro Real;

* Empresas tributadas pelo Lucro Presumido;

* Órgãos públicos;

* Emissões realizadas pelo tomador ou intermediário dos serviços, quando previstas na legislação municipal.

Atenção, contribuintes e escritórios de contabilidade: recomendamos que a habilitação e os testes no Emissor Nacional da NFS-e sejam realizados antes de 1º de setembro de 2026, evitando transtornos na emissão de documentos fiscais.

Em caso de dúvidas, entre em contato com a equipe da Secretaria Municipal de Fazenda de Ariquemes (SEMFAZ) pelos canais oficiais de atendimento.

Secretaria Municipal de Fazenda – SEMFAZ

Prefeitura de Ariquemes