Prefeitura de Jaru abre processo seletivo para professor

A Prefeitura de Jaru abriu, nesta terça-feira (28), as inscrições para o processo seletivo simplificado destinado à contratação imediata e formação de cadastro reserva para o cargo de professor, com carga horária de 40 horas semanais.
As inscrições podem ser realizadas até a próxima quinta-feira (30), às 17h30, exclusivamente pelo e-mail [email protected].
Os candidatos devem atender aos requisitos estabelecidos no edital e apresentar toda a documentação exigida para participação do processo seletivo.
Os documentos necessários, critérios de seleção e demais informações estão disponíveis no edital. CLIQUE AQUI E LEIA O EDITAL COMPLETO
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