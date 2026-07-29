Prefeitura de Jaru abre processo seletivo para professor

Por Assessoria

Publicada em 29/07/2026 às 14h45

A Prefeitura de Jaru abriu, nesta terça-feira (28), as inscrições para o processo seletivo simplificado destinado à contratação imediata e formação de cadastro reserva para o cargo de professor, com carga horária de 40 horas semanais.

As inscrições podem ser realizadas até a próxima quinta-feira (30), às 17h30, exclusivamente pelo e-mail [email protected].

Os candidatos devem atender aos requisitos estabelecidos no edital e apresentar toda a documentação exigida para participação do processo seletivo.

Os documentos necessários, critérios de seleção e demais informações estão disponíveis no edital. CLIQUE AQUI E LEIA O EDITAL COMPLETO