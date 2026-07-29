Energisa abre inscrições para cursos gratuitos de tecnologia com certificado internacional

Quem deseja se qualificar para o mercado de trabalho ou aprender mais sobre tecnologia já pode aproveitar uma oportunidade gratuita oferecida pelo Instituto Energisa, em parceria com a IBM SkillsBuild. A iniciativa disponibiliza três cursos gratuitos, totalmente online, com vagas ilimitadas e certificação internacional da IBM.
As capacitações são abertas para moradores de Rondônia e de todo o Brasil e abordam temas cada vez mais presentes no dia a dia e valorizados pelo mercado de trabalho, como inteligência artificial, computação em nuvem e segurança digital.
O primeiro curso, “Gerenciamento de Dados e Computação em Nuvem”, começa em agosto e possui carga horária de 17 horas. Em setembro será oferecido o curso “Inteligência Artificial Aplicada”, com duração de cinco horas. Já em outubro será a vez da formação “Proteja-se no Digital”, voltada ao uso consciente e seguro da tecnologia, inclusive para pessoas que desejam aprender mais sobre segurança na internet.
Segundo o Instituto Energisa, a expectativa é capacitar mais de 10 mil pessoas até o fim do ano, ampliando o acesso à educação digital e preparando profissionais para as novas demandas do mercado.
"O acesso ao conhecimento é uma ferramenta importante para transformar vidas. Com esses cursos, queremos ampliar as oportunidades de qualificação profissional e facilitar o acesso da população a competências cada vez mais valorizadas no mercado de trabalho", destaca André Theobald, diretor-presidente da Energisa Rondônia.
Quem pode participar?
Os cursos são indicados para:
estudantes do ensino médio, técnico e superior;
pessoas que desejam ingressar na área de tecnologia;
profissionais que buscam atualização;
empreendedores;
trabalhadores autônomos;
qualquer pessoa interessada em desenvolver competências digitais.
As inscrições para cada curso estão disponíveis nas plataformas da IBM SkillsBuild. Não é necessário pagar inscrição, e as aulas são totalmente online.
Confira o cronograma
Curso: Gerenciamento de Dados e Computação em Nuvem
Início: agosto
Carga horária: 17 horas
Inscrições no link abaixo:
https://students.yourlearning.
Curso: Inteligência Artificial Aplicada
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Início: setembro
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Carga horária: 5 horas
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Inscrições no link abaixo:
https://students.yourlearning.
Curso: Proteja-se no Digital
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Início: outubro
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Carga horária: 11 horas
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Inscrições no link abaixo:
https://skills.yourlearning.
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