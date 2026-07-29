Energisa abre inscrições para cursos gratuitos de tecnologia com certificado internacional

Por energisa

Publicada em 29/07/2026 às 14h53

Quem deseja se qualificar para o mercado de trabalho ou aprender mais sobre tecnologia já pode aproveitar uma oportunidade gratuita oferecida pelo Instituto Energisa, em parceria com a IBM SkillsBuild. A iniciativa disponibiliza três cursos gratuitos, totalmente online, com vagas ilimitadas e certificação internacional da IBM.

As capacitações são abertas para moradores de Rondônia e de todo o Brasil e abordam temas cada vez mais presentes no dia a dia e valorizados pelo mercado de trabalho, como inteligência artificial, computação em nuvem e segurança digital.

O primeiro curso, “Gerenciamento de Dados e Computação em Nuvem”, começa em agosto e possui carga horária de 17 horas. Em setembro será oferecido o curso “Inteligência Artificial Aplicada”, com duração de cinco horas. Já em outubro será a vez da formação “Proteja-se no Digital”, voltada ao uso consciente e seguro da tecnologia, inclusive para pessoas que desejam aprender mais sobre segurança na internet.

Segundo o Instituto Energisa, a expectativa é capacitar mais de 10 mil pessoas até o fim do ano, ampliando o acesso à educação digital e preparando profissionais para as novas demandas do mercado.

"O acesso ao conhecimento é uma ferramenta importante para transformar vidas. Com esses cursos, queremos ampliar as oportunidades de qualificação profissional e facilitar o acesso da população a competências cada vez mais valorizadas no mercado de trabalho", destaca André Theobald, diretor-presidente da Energisa Rondônia.

Quem pode participar?

Os cursos são indicados para:

estudantes do ensino médio, técnico e superior;

pessoas que desejam ingressar na área de tecnologia;

profissionais que buscam atualização;

empreendedores;

trabalhadores autônomos;

qualquer pessoa interessada em desenvolver competências digitais.

As inscrições para cada curso estão disponíveis nas plataformas da IBM SkillsBuild. Não é necessário pagar inscrição, e as aulas são totalmente online.

Confira o cronograma

Curso: Gerenciamento de Dados e Computação em Nuvem

Início: agosto

Carga horária: 17 horas

Inscrições no link abaixo:

https://students.yourlearning. ibm.com/activity/PLAN- 3B6DF09B7AFE?org=6303&mgr= 3815990REG&lang=pt-br&utm_ campaign=Energisa-LP-N2

Curso: Inteligência Artificial Aplicada

Início: setembro

Carga horária: 5 horas

Inscrições no link abaixo:

https://students.yourlearning. ibm.com/activity/PLAN- C184F1245D88?lang=pt-br&mgr= 3815990REG&org=6303&utm_ campaign=Energisa-LP-N1

Curso: Proteja-se no Digital

Início: outubro

Carga horária: 11 horas

Inscrições no link abaixo:

https://skills.yourlearning. ibm.com/activity/PLAN- 2C7676797575?ngo-id=0456&lang= pt-br&utm_campaign=Energisa- LP-N3