Motoristas do Detran-RO participam de capacitação sobre primeiros socorros e combate a incêndio

Por Ascom

Publicada em 29/07/2026 às 14h30

Com o objetivo de ampliar conhecimentos e fortalecer a preparação dos servidores para situações do dia a dia, os motoristas do Departamento Estadual de Trânsito de Rondônia (Detran-RO) participaram, nesta segunda-feira (27), de uma capacitação sobre primeiros socorros e combate a incêndio. A atividade foi promovida pela Coordenadoria de Qualidade (CQUALI) e realizada no auditório da Escola Pública de Trânsito (EPTRAN).

A capacitação contou com a participação de motoristas da instituição, que tiveram a oportunidade de aprender orientações importantes sobre como agir diante de situações que podem exigir cuidados iniciais, como acidentes, mal súbito ou princípios de incêndio.

Durante a atividade, foram apresentados conhecimentos básicos de prevenção, segurança e procedimentos adequados para uma atuação mais consciente em momentos de necessidade. O conteúdo contribui para que os servidores estejam mais preparados durante o desempenho de suas funções, especialmente por estarem diariamente em deslocamento pelas vias.

A iniciativa reforça o compromisso do Detran-RO com a valorização dos servidores e com a promoção de ações que incentivam a prevenção, a segurança e a melhoria contínua dos serviços desenvolvidos pela instituição.

Para os participantes, a capacitação representa uma oportunidade de adquirir conhecimentos que podem fazer a diferença em situações inesperadas, contribuindo para atitudes mais seguras e responsáveis.