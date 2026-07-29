Prefeitura reforça combate às queimadas e disponibiliza brigadistas municipais; Estiagem favorece o aumento dos focos 

Por Letícia Regis

Publicada em 29/07/2026 às 14h27

Com a chegada do verão amazônico, Porto Velho volta a enfrentar um dos períodos mais desafiadores do ano. A estiagem favorece o aumento dos focos de incêndio e das queimadas, comprometendo a qualidade do ar, colocando vidas em risco e causando prejuízos ambientais. Em 2026, a preocupação é ainda maior diante da previsão de um Super El Niño, fenômeno que pode intensificar a seca e agravar os impactos das queimadas na capital.

O alerta ganha ainda mais importância porque Rondônia já viveu um cenário crítico. Em 2024, a capital rondoniense chegou a registrar um dos piores índices de qualidade do ar do mundo, consequência dos incêndios criminosos e acidentais que atingiram a região. Para evitar que essa realidade volte a se repetir, a Prefeitura de Porto Velho mantém uma força-tarefa integrada de prevenção, fiscalização e resposta rápida.

Uma das principais ações é a atuação dos Brigadistas Municipais, profissionais capacitados para realizar o monitoramento das áreas de risco e o primeiro combate aos focos de incêndio em terrenos baldios, áreas urbanas e regiões de vegetação. As equipes trabalham para controlar as chamas até a chegada do Corpo de Bombeiros, reduzindo danos à população, ao patrimônio e ao meio ambiente.

Além do combate direto ao fogo, os brigadistas também atuam na proteção de residências ameaçadas pelas chamas e no resgate de animais atingidos pelos incêndios

Além do combate direto ao fogo, os brigadistas também atuam na proteção de residências ameaçadas pelas chamas e no resgate de animais atingidos pelos incêndios, demonstrando um trabalho que vai além da preservação ambiental e alcança a proteção da vida.

O brigadista municipal Marcelo Vasconcelos explica que a maior parte das ocorrências atendidas nos últimos dias tem origem em ações humanas.

"Através de ligações, denúncias e monitoramento com nosso equipamento, identificamos muitos focos de incêndio criminoso nos últimos dias. Estamos atuando para conseguir combatê-los o máximo possível. É muito importante que as pessoas não realizem queimadas e denunciem imediatamente."

Segundo o superintendente da Defesa Civil Municipal, Marcos Berti, o enfrentamento às queimadas depende da atuação do poder público e da conscientização da população.

"O incêndio criminoso é resultado de imprudência e coloca toda a cidade em risco. Precisamos parar com esses focos e impedir que o cenário de 2024 se repita. O município, com a Defesa Civil e os Brigadistas Municipais, estão em uma ação integrada com a Secretaria de Meio Ambiente (Sema) e Corpo de Bombeiros, mas também é preciso a conscientização e contribuição da população, porque queimada é crime."

Para o prefeito Léo Moraes, cada denúncia representa uma oportunidade de evitar tragédias e preservar vidas.

"Se você presenciar um princípio de incêndio ou alguém colocando fogo em terrenos ou áreas de vegetação, denuncie imediatamente. Acione o Corpo de Bombeiros pelo 193 ou solicite os Brigadistas Municipais pelo aplicativo PVH+. Cuidar da nossa cidade é uma responsabilidade compartilhada. Quando cada cidadão faz a sua parte, protegemos o lugar onde vivemos e as pessoas que amamos."

Canais de Denúncia

A Prefeitura de Porto Velho reforça que qualquer foco de incêndio ou queimada deve ser comunicado imediatamente pelos canais oficiais. A participação da população é fundamental para garantir uma resposta rápida e evitar que pequenos focos se transformem em grandes incêndios.

Corpo de Bombeiros: 193

Brigadistas Municipais: Solicitação de atendimento pelo aplicativo PVH+

Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Sema): Através dos canais oficiais da secretaria.

A orientação é simples: Não utilize fogo para limpeza de terrenos, descarte de resíduos ou qualquer outra finalidade. Além de colocar vidas em risco, provocar queimadas é crime ambiental e pode resultar em multas e responsabilização criminal.