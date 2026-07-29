Instituto Amazônia: Pesquisa Fernando Máximo soma 50,27% nas duas escolhas para o Senado

Por Redação | Rondônia Dinâmica

Publicada em 29/07/2026 às 14h07

PORTO VELHO, RO - Fernando Máximo (PL) aparece com o maior percentual na soma do primeiro e do segundo voto estimulado para o Senado em pesquisa realizada pelo Instituto Amazônia de Pesquisa sobre as Eleições de 2026 em Rondônia. O levantamento também apresenta dados da disputa pelo Governo do Estado, na qual Marcos Rogério (PL) registra 39,79% dos votos válidos no cenário de primeiro turno.

A pesquisa ouviu 2.500 pessoas entre os dias 1º e 9 de julho. A margem de erro informada é de 2,45%, com nível de confiança de 95%. O levantamento foi registrado sob o número RO-04350/2026, teve Katia Regina Bianco como estatística responsável, com registro 10503 no Conselho Regional de Estatística, e foi realizado por iniciativa e com recursos próprios.

A coleta quantitativa foi realizada nos 52 municípios de Rondônia. A abrangência incluiu Porto Velho, Ji-Paraná, Ariquemes, Vilhena, Cacoal, Rolim de Moura, Guajará-Mirim, Jaru, Pimenta Bueno, Ouro Preto do Oeste e os demais municípios do estado relacionados pelo instituto.

No primeiro voto estimulado para o Senado, calculado sobre os votos válidos, Fernando Máximo registra 25,21%. Bruno Bolsonaro Scheid (PL) aparece com 20,45%, enquanto Silvia Cristina (PP) alcança 16,44%.

Confúcio Moura (MDB) e Mariana Carvalho (Republicanos) têm 12,96% cada. Acir Gurgacz (PDT) registra 7,64%, Luís Fernando (PSD) aparece com 3,72% e Neidinha Suruí (PSB) tem 0,62%.

Fernando Máximo também ocupa a primeira posição no segundo voto estimulado válido, com 25,06%. Mariana Carvalho aparece com 17,83%, seguida por Silvia Cristina, com 13,81%, Bruno Bolsonaro Scheid, com 12,95%, e Confúcio Moura, com 11,97%.

Na sequência do segundo voto estão Acir Gurgacz, com 8,67%, Luís Fernando, com 7,18%, e Neidinha Suruí, com 2,53%.

Quando os percentuais do primeiro e do segundo voto são somados, Fernando Máximo totaliza 50,27%. Bruno Bolsonaro Scheid alcança 33,40%, Mariana Carvalho soma 30,79% e Silvia Cristina registra 30,25%.

Confúcio Moura aparece com 24,93% na soma das duas escolhas. Acir Gurgacz totaliza 16,31%, Luís Fernando registra 10,90% e Neidinha Suruí soma 3,15%.

O instituto registra que a soma de todas as respostas pode ultrapassar 200%, uma vez que a eleição para o Senado em 2026 envolve duas vagas e cada eleitor poderá realizar duas escolhas.

Na avaliação de rejeição dos nomes apresentados para o Senado, Confúcio Moura registra 20,24%. Acir Gurgacz aparece com 13,40%, seguido por Bruno Bolsonaro Scheid, com 13,12%.

A parcela dos entrevistados que não soube ou não respondeu corresponde a 13,05%. Outros 12,60% declararam não rejeitar nenhum dos nomes incluídos na pesquisa.

Mariana Carvalho apresenta rejeição de 8,03%. Neidinha Suruí registra 5,79%, Silvia Cristina aparece com 4,50%, Fernando Máximo tem 4,05% e Luís Fernando registra 3%. A opção pela rejeição de todos os nomes corresponde a 2,23%.

Na disputa pelo Governo de Rondônia, Marcos Rogério aparece com 39,79% dos votos válidos no cenário estimulado de primeiro turno. Adailton Fúria (PSD) registra 28,28%, diferença de 11,51 pontos percentuais entre os dois primeiros colocados.

Hildon Chaves (União) aparece com 15,16%, enquanto Expedito Neto (PT) registra 9,63%. Luiz Carlos Teodoro (PSOL) alcança 3,21%, Samuel Costa (PSB) tem 2,99% e Pedro Abib (MDB) aparece com 0,94%.

A pesquisa apresenta ainda duas simulações de segundo turno. No confronto entre Marcos Rogério e Adailton Fúria, o nome do PL registra 51,82%, enquanto o representante do PSD alcança 36,77%. Os votos brancos ou nulos somam 6,80%, e 4,61% dos entrevistados não souberam ou não responderam.

Na simulação entre Marcos Rogério e Hildon Chaves, Marcos Rogério aparece com 59,90%, e Hildon Chaves registra 26,45%. Os votos brancos ou nulos correspondem a 8,16%, enquanto 5,48% não souberam ou não responderam.

No levantamento de rejeição para o Governo, 25,18% dos entrevistados não souberam ou não responderam. Entre os nomes apresentados, Expedito Neto registra o maior percentual, com 20,12%.

Samuel Costa aparece com 10,08%, Marcos Rogério com 9,54% e Hildon Chaves com 8,06%. Pedro Abib registra 6,52%, Luiz Carlos Teodoro aparece com 5,04% e Adailton Fúria tem 3,96%.

A parcela que declarou não rejeitar nenhum dos nomes corresponde a 9,02%, enquanto 2,48% afirmaram rejeitar todos.