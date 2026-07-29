Expectativa de eleições equilibradas à sucessão estadual, interior quer manter maioria na Ale-RO, a força política de Ariquemes no Congresso Nacional

Por Waldir Costa / Rondônia Dinâmica

Publicada em 29/07/2026 às 14h00

Governador – A campanha a governador e vice mobiliza e deverá continuar assim até às eleições gerais de outubro. Dos nomes considerados favoritos, de acordo com enquetes e pesquisas realizadas por órgão de comunicação (rádio, TV, sites) e institutos especializados três deles estariam entre os favoritos de as pessoas na sucessão estadual. Dois deles já realizaram convenções e estão com os nomes homologados para registro no Tribunal Regional Eleitoral (TRE). São o eenador Marcos Rogério, presidente regional do PL tendo como vice o deputado estadual de Ariquemes, delegado Rodrigo Camargo (Podemos), e Hildon Chaves, ex-prefeito de Porto Velho em dois mandatos seguidos, pelo União Brasil, tendo como vice o deputado estadual Cirone Deiró (UB), de Cacoal e quarto mais bem votado em 2022 somando 22.207 votos.

Governador II – O terceiro nome Adailton Fúria (PSD), ex-prefeito em dois mandatos consecutivos de Cacoal, deverá ser confirmado na convenção que será realizada no sábado (1º) em Porto Velho, de forma conjunta com o Avante e PRD, na Villa Privilege, antiga Talismã, às 15 horas. Fúria tem o apoio do governador Marcos Rocha, que preside o PSD em Rondônia e, logicamente da estrutura governamental a seu favor. Estão na lista de candidatos o advogado Samuel Costa (PSB), ex-deputado federal Expedito Netto (PT), advogado Luiz Carlos Teodoro (Psol) e Paulo Abib (MDB). Os partidos e federações têm até o dia 15 de agosto para apresentarem as atas das convenções com os nomes dos candidatos aos cargos que estarão em disputa no Estado, no caso a governador e vice, duas das três vagas ao Senado, Câmara Federal e Assembleia Legislativa. As enquetes e pesquisas que serão realizadas, após o dia 15, já com os nomes confirmados pela Justiça Eleitoral, teremos um perfil mais aproximado do que poderá ocorrer nas eleições de 5 de outubro.

Reeleição – A busca pela permanência no Parlamento Estadual e na Câmara Federal promete ser das mais intensas nas eleições gerais deste ano. Das 24 cadeiras na Assembleia Legislativa, vinte deputados querem a reeleição e os demais estarão disputando outros cargos, ou estão inelegíveis. Nos bastidores, os especialistas em previsões estimam que 50% estão com um novo mandato garantido, mas os demais terão dificuldades. Dentre os vinte que querem um novo mandato, sete têm domicílios eleitorais em Porto Velho, os demais são do interior. Ji-Paraná, por exemplo, tem o deputado mais bem votado em 2022, Laerte Gomes (PSD) que somou 25.603 votos. Dentre os cinco mais bem votados nas eleições anteriores, quatro são do interior. Ismael Crispin-PP (São Miguel do Guaporé), 24.417 votos; Cirone Deiró-UB (Cacoal) 22.207 votos, mas não disputará a reeleição, pois é vice de Hildon Chaves, e Ezequiel Neiva-UB (Cerejeiras), 20.895 votos, que está inelegível, recorreu, mas caso consiga a elegibilidade concorrerá à Câmara Federal, e Alex Redano-Republicanos (Ariquemes) 19.549 votos.

Reeleição II – A deputada Yeda Chaves (UB) de Porto Velho, foi a segunda mais bem votada em 2022 somando 24.667 votos. Ji-Paraná, segundo maior e mais importante município do Estado elegeu 4 deputados, mas hoje tem somente três: Laerte Gomes (PSD), Cláudia de Jesus (PT) e Nim Barroso (PL). Affonso Cândido se elegeu prefeito em 2024 e renunciou para poder assumir a prefeitura. Quem assumiu o lugar de Affonso foi o suplente, agora titular, Eyder Brasil, do PSD, que trabalha para mais um mandato e vota na capital. Porto Velho é o maior colégio eleitoral do Estado, pouco mais de 360 mil em condições de votar em 2024. Rondônia tinha cerca de 1,2 milhão em aptos a votarem nas eleições municipais de 2024.

Federal – A hegemonia político-eleitoral de Porto Velho na Assembleia Legislativa (Ale) não se repete no Congresso Nacional (Senado Câmara). O destaque é para Ariquemes, que em 2024 estava com mais de 73 mil eleitores aptos ao voto e hoje tem um dos três senadores, Confúcio Moura, presidente regional do MDB, e dois dos oito deputados federais, Rafael O Fera (Podemos) e Thiago Flores (Republicanos). Porto Velho tem maior representatividade na Câmara Federal com quatro deputados, Fernando Máximo (PL), mais bem votado em 2022 com 85.596 votos, Maurício Carvalho (UB), coronel Chrisóstomo Moura (PL) e Cristiane Lopes (Podemos). Já no Senado 100% das vagas (três) são do interior, Marcos Rogério (PL), de Ji-Paraná e Jaime Bagattoli (PL), de Vilhena, além de Confúcio Moura. É a disputa política benéfica entre capital e interior.

Respigo

Porto Velho tem uma série de problemas como a violência contra mulheres e nas ruas. Tem recorde negativo também no trânsito, devido ao elevado número de acidentes, a maioria envolvendo motocicletas +++ Mais de 60% de os atendimentos de emergência no Hospital e Pronto Socorro João Paulo II tem motoqueiros envolvidos. Boa parte dos motoristas e motoqueiros realmente não espeita semáforos e faixas de segurança, ultrapassa pela direita, abusa da velocidade e não há punição, pois, a fiscalização é precária +++ Mas Porto Velho também é destaque nacional de forma positiva. Levantamento de órgãos especializados revelaram, que a Capital de Rondônia está em 61º lugar dentre as 80 cidades mais ricas do Brasil, de acordo com o seu PIB +++ O que falta de policiais e agentes de trânsito nas ruas e avenidas da capital sobra às imediações da feira de produtores realizada todas às segundas-feiras no Bairro Alphaville. A mesma preocupação com os feirantes não ocorre nos semáforos, em locais de faixas de segurança, imediações de colégios, hospitais +++ Em regiões de Porto Velho choveu forte na tarde de terça-feira (29.. Apesar de estarmos no Verão Amazônico (chuvas esparsas durante meses) ocorrem algumas “pancadas” como as que antecedem a florada da manga +++ Pelo Brasileirão jogam às 18h30 Internacional e Flamengo. O Inter vem de quatro derrotas seguidas e o Flamengo busca o topo da tabela, hoje ocupado pelo Palmeiras +++ Vitória e Palmeiras jogam às 20h30. O Fluminense recebe o Bahia no Maracanã também às 20h30.

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