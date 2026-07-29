ASDEFIG

Associação pioneira de Guajará-Mirim completa 35 anos

Fundada em 1991, a entidade se consolidou como referência no atendimento a população carente, desenvolvendo um importante trabalho social de acolhimento, inclusão e solidariedade.
Associação pioneira de Guajará-Mirim completa 35 anos
Por Assessoria
Publicada em 29/07/2026 às 14h20
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 Porto Velho, RO - No dia 25 de julho, a Associação dos Deficientes Físicos de Guajará Mirim ASDEFIG, celebrou 35 anos de atuação em prol das pessoas com deficiência no município e em toda a região. Fundada em 1991, a entidade se consolidou como referência no atendimento a população carente, desenvolvendo um importante trabalho social de acolhimento, inclusão e solidariedade.

Ao longo de sua trajetória, a associação enfrentou inúmeros desafios, especialmente por se tratar de uma instituição sem fins lucrativos, que depende do apoio da sociedade e do poder público para manter suas atividades. Mesmo diante das dificuldades, a ASDEFIG conquistou sua sede própria, um marco significativo na história da entidade.

Nos últimos meses, a nova diretoria, que assumiu a gestão há cerca de seis meses, tem se destacado pelo empenho e compromisso. Um dos principais avanços foi a regularização da documentação da associação, etapa fundamental para garantir maior credibilidade e acesso a parcerias e recursos. Como resultado desse esforço coletivo, a entidade promoveu um evento comemorativo que reuniu mais de 100 pessoas.

A celebração contou com o apoio do comércio local e a participação ativa de voluntários, proporcionando um momento de alegria, integração e fortalecimento dos laços comunitários. A festa foi marcada por um ambiente descontraído e participativo, evidenciando que a união é um dos pilares para o crescimento e a continuidade do trabalho social.

O ativista e comunicador Jailton Delogo destacou a relevância da ASDEFIG para Guajará Mirim e região. Segundo ele, a associação desempenha um papel essencial ao atender sem distinção, todas as pessoas que necessitam de apoio, oferecendo não apenas assistência material, como a distribuição de alimentos, mas também acolhimento, carinho e dignidade.

“A ASDEFIG é um exemplo de união e resistência. Mesmo diante das dificuldades, segue firme na luta pelos direitos das pessoas com deficiência, mostrando que, com dedicação e solidariedade, é possível transformar realidades,” ressaltou.

Com uma nova gestão comprometida e o apoio crescente da comunidade, a Associação dos Deficientes Físicos de Guajará Mirim segue escrevendo sua história, reafirmando seu papel como uma instituição de destaque e esperança para toda a região.

Se você quiser seguir ou saber um pouco mais sobre o tema pessoa com deficiência basta acessar o perfil por meio da busca @jailtondelogo. https://www.instagram.com/jailtondelogo?igsh=bTg0czJqMTF6ajdn&utm_source=qr
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