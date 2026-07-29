Recarga digital do ComCard auxilia o dia a dia de quem utiliza o transporte coletivo

Por Jhon Silva

Publicada em 29/07/2026 às 12h02

A rotina de quem utiliza o transporte coletivo em Porto Velho está cada vez mais simples. Com o aplicativo Bipay, os usuários podem recarregar o cartão ComCard diretamente pelo celular, sem enfrentar filas e com a praticidade de realizar todo o processo em poucos minutos.

Além da recarga digital, o sistema também facilita o acesso aos benefícios tarifários destinados a estudantes, idosos e pessoas com deficiência, garantindo que mais cidadãos possam utilizar o transporte coletivo com segurança e praticidade.

Para utilizar o serviço, basta baixar gratuitamente o aplicativo Bipay, disponível para dispositivos Android e iOS. Em seguida, o usuário deve selecionar a opção "Com Porto Velho", realizar o cadastro com CPF, e-mail, nome completo e telefone e acessar o menu "Depositar", onde poderá escolher a forma de pagamento via PIX. Após a confirmação, os créditos são disponibilizados em poucos minutos.

Quem ainda não possui o ComCard ou precisa realizar o cadastro ou recadastro do cartão também conta com atendimento presencial, sem necessidade de agendamento.

O serviço é oferecido na sede da Secretaria Municipal de Segurança, Trânsito e Mobilidade (Semtran), localizada na Avenida Guaporé, nº 214, bairro Três Marias, de segunda a sexta-feira, das 8h às 14h. É importante destacar que a transferência de cartões é realizada exclusivamente nesta unidade.

Outros pontos de atendimento estão disponíveis na Rodoviária de Porto Velho, na Avenida Governador Jorge Teixeira, nº 1.296, bairro Embratel, com funcionamento de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, e aos sábados, das 8h às 12h; na unidade Tudo Aqui IG Shopping, localizada na Avenida Amazonas, nº 8.338, bairro Tiradentes; e na unidade Tudo Aqui Centro, na Avenida Sete de Setembro, nº 830, ambas funcionando de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.

O ComCard garante benefícios importantes para diferentes públicos. Estudantes regularmente matriculados em instituições públicas e particulares têm direito à meia passagem, pagando apenas R$ 1,50 por viagem. Pessoas com deficiência utilizam o sistema gratuitamente por meio do ComCard Acessibilidade, enquanto idosos com 65 anos ou mais também contam com gratuidade através do ComCard Melhor Idade.

Para solicitar esses benefícios, é necessário apresentar a documentação correspondente. Estudantes devem levar RG, CPF, comprovante de residência atualizado e declaração escolar com validade de até 30 dias. Menores de idade também precisam apresentar os documentos do responsável legal. Pessoas com deficiência devem apresentar formulário específico, laudo médico atualizado, ou permanente, quando for o caso, folha resumo do Cadastro Único, RG, CPF e comprovante de residência. Já para o benefício da melhor idade, são exigidos folha resumo do Cadastro Único, RG, CPF e comprovante de residência.

Os usuários que preferem realizar a recarga presencial também contam com pontos credenciados na cidade. O serviço está disponível na Comercial Rodrigues, localizada na Rua Andaluzita, nº 11.472, bairro Cristal da Calama, de segunda a sábado, das 8h às 19h, e na Top Distribuidora, situada na Rua Hematita, nº 11.716, bairro Cristal da Calama, com atendimento de segunda a sexta-feira, das 9h às 11h e das 14h às 20h.

A modernização do sistema acompanha outras medidas implantadas pelo município para incentivar o uso do transporte coletivo, entre elas a redução da tarifa de ônibus de R$ 6 para R$ 3, em março do ano passado, proporcionando economia para milhares de usuários e tornando o serviço mais acessível.

O secretário municipal de Segurança, Trânsito e Mobilidade, Iremar Torres, destaca que a tecnologia tem aproximado os serviços públicos da população. "Nosso objetivo é oferecer mais comodidade para quem depende do transporte coletivo todos os dias. O Bipay permite que o usuário resolva praticamente tudo pelo celular, mas também mantemos uma rede de atendimento preparada para atender quem prefere o serviço presencial ou precisa fazer o cadastro para ter acesso aos benefícios."

O prefeito Léo Moraes reforça que investir em inovação também significa melhorar a experiência da população. "Estamos construindo um transporte coletivo mais moderno, acessível e eficiente. Reduzimos a tarifa para aliviar o orçamento das famílias e seguimos investindo em tecnologia para facilitar a vida dos usuários, oferecendo serviços mais rápidos, práticos e próximos da população."