Lúcio Mosquini reafirma compromisso de continuar trabalhando em defesa de quem planta, cria e produz

Por assessoria

Publicada em 29/07/2026 às 11h44

Defensor das pautas do setor produtivo e um dos parlamentares mais atuantes em favor da agropecuária de Rondônia, o deputado federal Lúcio Mosquini reafirma seu compromisso de continuar trabalhando em defesa de quem planta, cria, produz e gera emprego no campo.

Ao longo de seu mandato, Mosquini tem liderado importantes debates em Brasília para garantir mais segurança jurídica ao produtor rural. Entre as principais bandeiras está o combate aos embargos remotos realizados por meio de imagens de satélite, prática que, segundo o parlamentar, penaliza produtores sem a devida fiscalização presencial e compromete a atividade econômica de milhares de famílias.

Além da defesa do agro, o deputado tem se destacado pela destinação de recursos que chegam aos 52 municípios de Rondônia. São investimentos em saúde, educação, infraestrutura, agricultura, aquisição de máquinas e equipamentos, pavimentação, pontes, recuperação de estradas e fortalecimento dos municípios.

Na agricultura, o trabalho de Mosquini tem contribuído para ampliar a mecanização do campo, fortalecer a agricultura familiar e oferecer melhores condições para que pequenos, médios e grandes produtores continuem produzindo com mais eficiência e competitividade.

“Defender o agro é defender quem produz riqueza, gera empregos e alimenta o Brasil. Meu compromisso continua firme ao lado dos produtores rurais de Rondônia, lutando por leis justas, contra os embargos remotos e por mais investimentos para o nosso estado”, afirma Lúcio Mosquini.

Reconhecido pela atuação municipalista, o parlamentar mantém diálogo constante com prefeitos, vereadores, lideranças e entidades representativas, buscando soluções para os desafios enfrentados pelas comunidades rondonienses.

Com um mandato marcado pela presença nos municípios, pela busca de recursos e pela defesa das principais atividades econômicas do estado, Mosquini reafirma seu compromisso de continuar trabalhando por um agro forte, valorizando quem planta, quem cria e quem faz de Rondônia uma potência na produção de alimentos.