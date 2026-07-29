Roçagem transforma espaços públicos e leva mais segurança à população 

Por Letícia Regis

Publicada em 29/07/2026 às 11h48

A sensação de cuidado com a cidade começa pelos detalhes. Uma calçada livre para caminhar, uma praça com melhor visibilidade e ruas sem o mato alto fazem diferença na rotina de quem vive em Porto Velho. Pensando nisso, a Prefeitura segue intensificando os serviços de roçagem por meio do programa Cidade Limpa, executado pela Secretaria Executiva de Serviços Básicos (Sesb), vinculada à Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seinfra).

Nesta etapa, as equipes atenderam o bairro Jorge Teixeira, o bairro Rosalina de Carvalho e o distrito de Rio Pardo, devolvendo aos espaços públicos um aspecto mais organizado e seguro para moradores, comerciantes e motoristas.

Mais do que uma ação de manutenção, a roçagem contribui diretamente para a saúde pública, reduzindo locais propícios para a proliferação de insetos e animais peçonhentos. O serviço também melhora a visibilidade nas vias, facilita a circulação de pedestres e veículos e ajuda a preservar áreas de uso coletivo, tornando os ambientes mais agradáveis para toda a comunidade.

O secretário municipal de Infraestrutura, Thiago Cantanhede, ressaltou que a limpeza urbana é um trabalho permanente e essencial para o bem-estar da população.

"Cada área atendida representa mais conforto, segurança e qualidade de vida para quem mora ali. Nossas equipes seguem em campo diariamente porque entendemos que cuidar dos espaços públicos é cuidar das pessoas”.

O prefeito, Léo Moraes destacou que a transformação da cidade acontece por meio de ações contínuas e presentes no dia a dia da população.

"Uma cidade limpa transmite cuidado, valoriza os bairros e melhora a vida de todos. Estamos levando esse trabalho para todas as regiões de Porto Velho porque acreditamos que cada morador merece viver em um ambiente bem cuidado, seguro e acolhedor. Esse é um compromisso da nossa gestão", enfatizou.

Com frentes de trabalho distribuídas entre a capital e os distritos, a Prefeitura mantém o Cidade Limpa como uma das principais ações de zeladoria urbana, reforçando o compromisso de construir uma Porto Velho mais organizada, bonita e preparada para oferecer mais qualidade de vida à população.