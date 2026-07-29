Vacinas durante a gravidez reforçam a proteção para mãe e bebê 

Por Jhon Silva

Publicada em 29/07/2026 às 11h51

A gravidez é um período de muitos cuidados, e manter a vacinação em dia é uma das medidas mais importantes para garantir a saúde da mãe e do bebê. Em Porto Velho, as vacinas recomendadas durante a gestação estão disponíveis em todas as Unidades Básicas de Saúde (UBSs) do município e também no ponto de vacinação instalado no Porto Velho Shopping.

A imunização faz parte da assistência oferecida durante o pré-natal e contribui para prevenir doenças que podem provocar complicações durante a gestação, além de proteger o recém-nascido nos primeiros meses de vida, quando o sistema imunológico ainda está em desenvolvimento.

Um dos principais destaques da vacinação durante a gestação é a vacina contra o Vírus Sincicial Respiratório (VSR), indicada para gestantes a partir da 28ª semana de gestação, conforme as orientações do Ministério da Saúde. A imunização permite que a mãe produza anticorpos que são transferidos ao bebê ainda durante a gravidez, oferecendo proteção contra formas graves de bronquiolite e outras infecções respiratórias causadas pelo VSR nos primeiros meses de vida, período em que os recém-nascidos são mais vulneráveis.

Entre as vacinas recomendadas está a Influenza, indicada para todas as gestantes, independentemente da idade gestacional. Ela reduz o risco de formas graves da gripe, uma doença que pode trazer complicações tanto para a mãe quanto para o bebê.

Imunização faz parte da assistência oferecida durante o pré-natal e contribui para prevenir doenças

Outra vacina essencial é a dTpa (tríplice bacteriana acelular), aplicada a partir da 20ª semana de gestação, preferencialmente entre a 27ª e a 36ª semana. Ela protege contra coqueluche, tétano e difteria e permite que os anticorpos produzidos pela mãe sejam transferidos ao bebê, oferecendo proteção logo após o nascimento.

A vacina contra a Hepatite B é indicada para gestantes que não foram vacinadas, possuem esquema vacinal incompleto ou apresentam maior risco de exposição ao vírus. Já a vacinação contra a Covid-19 segue as orientações atualizadas do Ministério da Saúde e o calendário nacional de imunização.

A secretária municipal de Saúde, Sandra Cardoso, destaca que a vacinação é um cuidado indispensável durante toda a gestação.

"Cada vacina aplicada representa mais proteção para a mãe e para o bebê. Por isso, orientamos que as gestantes mantenham a caderneta de vacinação atualizada e conversem com a equipe de saúde durante o pré-natal."

O prefeito Léo Moraes reforçou que ampliar o acesso à vacinação faz parte das ações voltadas ao cuidado com a população. "Garantir que as gestantes tenham acesso às vacinas é investir em um começo de vida mais saudável para os bebês e em mais segurança para as mães. Nossa rede está preparada para oferecer esse atendimento de forma gratuita e próxima da população."

A Secretaria Municipal de Saúde orienta que, durante as consultas de pré-natal, as gestantes apresentem a caderneta de vacinação para que a equipe avalie quais imunizantes devem ser aplicados. A atualização do esquema vacinal é um cuidado simples, seguro e que protege duas vidas ao mesmo tempo.