Pré-Enem Municipal inicia aulas e amplia oportunidades de acesso ao ensino superior

Por Meiry Santos

Publicada em 29/07/2026 às 11h36

A Prefeitura de Porto Velho, por meio da Secretaria Municipal de Educação (Semed), deu início às aulas da 2ª edição do Pré-Enem Municipal 2026, um dos principais projetos de preparação gratuita para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). A iniciativa beneficia estudantes da rede pública, bolsistas da rede privada e pessoas que já concluíram o Ensino Médio, oferecendo ensino de qualidade e reforçando o compromisso da gestão municipal com a democratização do acesso ao ensino superior.

Para o prefeito Léo Moraes, investir na educação é criar oportunidades reais para que mais jovens realizem seus sonhos por meio do conhecimento. “O Pré-Enem Municipal representa nosso compromisso com uma educação pública de qualidade e com a transformação de vidas. Queremos que cada estudante tenha a oportunidade de disputar uma vaga no ensino superior com preparo, confiança e igualdade de condições, construindo um futuro melhor para si, para sua família e para Porto Velho”.

As aulas são realizadas de segunda a sexta-feira, das 19h às 22h, em quatro polos distribuídos pela capital: Escola Pedro Batalha, Escola Voo da Juriti, Escola Joaquim Vicente Rondon e Centro de Formação. Além do conteúdo regular, os alunos participarão de aulões temáticos e simulados aos finais de semana, fortalecendo a preparação para as provas do Enem, previstas para novembro.

Para o secretário municipal de Educação, Giordani Lima, o Pré-Enem Municipal é uma política pública que amplia oportunidades e fortalece o compromisso da gestão com a educação. "Cada aluno que ingressa no Pré-Enem Municipal representa um sonho que passa a ter mais chances de se tornar realidade. Nosso compromisso é garantir uma preparação de qualidade, gratuita e acessível, para que os estudantes de Porto Velho possam disputar uma vaga no ensino superior em condições cada vez melhores. Investir na educação é abrir portas, transformar vidas e construir um futuro com mais oportunidades para todos."

O Pré-Enem Municipal contempla todas as áreas do conhecimento exigidas pelo exame, proporcionando uma formação completa e aumentando as chances de ingresso em universidades públicas e privadas, além do acesso a programas como Sisu, Prouni e Fies.

De acordo com a coordenadora do programa, Rose Vital, o projeto vai além da preparação para uma prova. "O Pré-Enem Municipal representa uma oportunidade real de transformação de vidas. Nosso compromisso é oferecer uma preparação gratuita, de qualidade e acessível para que mais estudantes possam acreditar em seu potencial e conquistar uma vaga no ensino superior."

Nesta edição, o projeto reforça sua missão de reduzir desigualdades educacionais, oferecendo suporte pedagógico gratuito a quem deseja ingressar no ensino superior. A iniciativa também fortalece a permanência dos estudantes no processo de aprendizagem, incentivando a continuidade dos estudos e a realização de projetos de vida por meio da educação.

“A Prefeitura de Porto Velho e a Semed desejam boas-vindas aos alunos e professores que iniciam mais uma jornada de preparação, reafirmando o compromisso de investir em políticas públicas que ampliem o acesso ao conhecimento e contribuam para a formação de cidadãos preparados para os desafios do futuro”, finalizou o secretário.