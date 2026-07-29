Clínica do Bem-Estar Animal tem resultados positivos em atendimentos e adoções

Por Danillo Cardoso

Publicada em 29/07/2026 às 11h55

Há seis meses, muitos tutores de cães e gatos em Porto Velho passaram a contar com um serviço que antes parecia distante: atendimento veterinário gratuito. Desde a inauguração da Clínica do Bem-Estar Animal, a unidade tem mudado a realidade de famílias que não tinham condições de custear consultas e tratamentos particulares, ao mesmo tempo em que amplia a proteção aos animais da capital.

Nesse período, a clínica realizou 6.670 atendimentos veterinários, oferecendo consultas, avaliações clínicas e acompanhamento especializado para cães e gatos. Mais do que números, o resultado representa milhares de animais que receberam cuidados e tutores que encontraram apoio para garantir saúde e qualidade de vida aos seus companheiros.

Além dos atendimentos, a unidade também se tornou referência no acolhimento de animais em situação de vulnerabilidade. Em apenas seis meses, mais de 100 cães e gatos foram resgatados, receberam tratamento e iniciaram um processo de recuperação, reforçando o compromisso do município com o bem-estar animal.

Para o secretário municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, Arthur Borin, a criação da clínica respondeu a uma necessidade antiga da população e consolidou uma política pública voltada à causa animal.

"Quando criamos a Clínica do Bem-Estar Animal, nosso objetivo era atender uma necessidade que a população manifestava há muitos anos. Em pouco tempo, a unidade se tornou uma referência no cuidado com cães e gatos, oferecendo atendimento gratuito e fortalecendo uma cultura de respeito, responsabilidade e proteção aos animais."

Quem acompanha essa transformação de perto sabe que cada atendimento representa muito mais do que um procedimento veterinário. Segundo o coordenador de Proteção Animal, Henrique André Oliveira, o trabalho diário da equipe vai além do cuidado clínico.

"Por trás de cada atendimento existe uma história. Muitos desses animais chegaram aqui precisando de cuidados urgentes e hoje estão recuperados, vivendo com dignidade ou ao lado de uma nova família. Ver esse resultado em apenas seis meses mostra o comprometimento da equipe e o quanto esse trabalho tem impactado positivamente a vida dos animais e das pessoas."

Os resultados alcançados pela clínica também refletem o compromisso da Prefeitura de Porto Velho com políticas públicas voltadas à proteção animal. Para o prefeito Léo Moraes, investir no cuidado com os animais é também investir na qualidade de vida da população.

"Os resultados da Clínica do Bem-Estar Animal mostram que investir na causa animal é também cuidar das famílias de Porto Velho. Em apenas seis meses conseguimos ampliar o acesso ao atendimento veterinário gratuito, acolher animais em situação de vulnerabilidade e incentivar a adoção responsável. Esse é um trabalho que continuará sendo fortalecido porque representa respeito à vida e qualidade de vida para toda a nossa cidade."

Primeiro semestre em números:

6.670 atendimentos veterinários;

Mais de 100 animais resgatados;

Mais de 250 cães e gatos adotados;

Cinco feiras de adoção realizadas;

Média de 50 adoções por evento.

Entre todos esses resultados, um dos mais simbólicos é o número de animais que encontraram um novo lar. Ao longo do primeiro semestre, mais de 250 cães e gatos foram adotados durante as cinco feiras promovidas pelo município. Cada adoção representa uma nova oportunidade para animais que passaram pelo abandono, pelos maus-tratos ou por situações de risco, mas que hoje vivem cercados de cuidado e afeto.

A expectativa é que esse número continue crescendo. Neste domingo, 2 de agosto, a Prefeitura realiza mais uma Feira de Adoção Animal, na Rua do Lazer, reunindo animais resgatados, vacinados e prontos para integrar uma família.

Mais do que levar um pet para casa, a adoção representa um compromisso com a vida. É a chance de transformar a história de um animal que aguardava por uma nova oportunidade e, ao mesmo tempo, descobrir que o carinho recebido costuma ser ainda maior do que o oferecido. É com esse propósito que a Clínica do Bem-Estar Animal segue escrevendo, todos os dias, novas histórias de cuidado, responsabilidade e recomeços em Porto Velho.