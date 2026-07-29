Prefeitura de Porto Velho capacita agentes comunitários para fortalecer prevenção e combate às hepatites virais

Por Taiana Mendonça

Publicada em 29/07/2026 às 11h42

Como parte das ações do Julho Amarelo, mês dedicado à conscientização sobre as hepatites virais, a Prefeitura de Porto Velho, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (Semusa), promoveu nesta terça-feira (28) uma capacitação voltada aos Agentes Comunitários de Saúde (ACS). O treinamento foi realizado no auditório do Instituto Estadual de Educação em Saúde Pública de Rondônia (Iespro), nos períodos da manhã e da tarde, em parceria com a Agência Estadual de Vigilância em Saúde (Agevisa), reforçando a educação permanente dos profissionais da Atenção Primária.

Durante o período da manhã, a capacitação também foi transmitida de forma on-line para os Agentes Comunitários de Saúde que atuam nos distritos de Porto Velho, ampliando o alcance da qualificação e garantindo que os profissionais das áreas mais distantes também participassem da atualização.

A programação abordou temas fundamentais para o enfrentamento das hepatites virais, como conceitos e tipos da doença, situação epidemiológica, formas de transmissão, vacinação, diagnóstico, vigilância em saúde, identificação de sinais e sintomas, além do fluxo de encaminhamento dos pacientes e da atuação dos ACS na promoção da saúde e no acompanhamento dos usuários. A capacitação também contou com atividades práticas, estudos de caso e aplicação de pré e pós-teste para avaliar o aprendizado dos participantes.

Para o prefeito Léo Moraes, investir na qualificação dos profissionais da saúde é fortalecer a prevenção e garantir um atendimento mais eficiente à população. "Cuidar da saúde também significa investir nas pessoas que estão todos os dias ao lado da comunidade. Quando capacitamos nossos agentes comunitários, fortalecemos a prevenção, ampliamos o diagnóstico precoce e garantimos que a informação e o cuidado cheguem a todas as famílias de Porto Velho, inclusive nos distritos".

A secretária municipal de Saúde, Sandra Cardoso, destacou que investir na qualificação dos profissionais é uma estratégia essencial para ampliar o acesso da população à informação e aos serviços de saúde. “Os Agentes Comunitários de Saúde são o elo entre as unidades de saúde e a população. Quando eles estão bem preparados, conseguem identificar situações de risco, orientar corretamente as famílias e incentivar a prevenção, a testagem e o tratamento das hepatites virais. Capacitar esses profissionais é investir em uma atenção primária cada vez mais resolutiva e próxima da comunidade.”

A coordenadora municipal de Vigilância das Hepatites Virais, Cemiremes Silva Parente Fernandes, ressaltou que o papel dos ACS é decisivo para ampliar o diagnóstico precoce e reduzir os casos da doença. "As hepatites virais muitas vezes evoluem de forma silenciosa. Por isso, o trabalho dos agentes é indispensável para levar informação à população, identificar pessoas com fatores de risco, orientar sobre a importância da vacinação e dos testes rápidos e facilitar o acesso ao tratamento. Essa capacitação fortalece toda a rede de vigilância e cuidado."

A iniciativa integra as estratégias da Semusa para fortalecer a Atenção Primária à Saúde e ampliar as ações de prevenção, diagnóstico precoce e tratamento das hepatites virais no município. Além de qualificar os Agentes Comunitários de Saúde, a ação reforça a importância da atuação integrada entre a vigilância em saúde e as equipes da Estratégia Saúde da Família, garantindo que a informação chegue a todas as regiões de Porto Velho, incluindo os distritos, contribuindo para reduzir a transmissão da doença e promover o cuidado oportuno à população.