DENARC prende suspeito de receber mais de mil comprimidos de ecstasy

Por pvhnoticias.com

Publicada em 29/07/2026 às 13h40

A Polícia Civil de Rondônia, por meio da 1ª Delegacia de Repressão a Narcóticos (DENARC), prendeu na manhã desta quarta-feira (29) um homem de 31 anos investigado por envolvimento com o tráfico interestadual de drogas sintéticas. A ação ocorreu em uma residência localizada na Rua Veleiro, no bairro Aponiã, em Porto Velho, durante o cumprimento de mandados de prisão preventiva e de busca e apreensão.

Segundo a Polícia Civil, a investigação teve início após a apreensão de uma encomenda contendo 1.046 comprimidos de ecstasy (MDMA), interceptada no dia 2 de junho deste ano em uma operação conjunta entre a DENARC e a Receita Federal.

Na época, os órgãos de segurança identificaram uma remessa suspeita enviada do Estado do Rio de Janeiro para Porto Velho. A carga foi interceptada antes de chegar ao destino, evitando que a droga fosse distribuída na capital.

As investigações conduzidas pelo delegado titular da 1ª DENARC, Dr. Jó Lopes da Silva, apontaram que o homem preso nesta quarta-feira seria o destinatário da encomenda e responsável pela aquisição do entorpecente. Com base nas provas reunidas durante o inquérito, a Polícia Civil solicitou à Justiça a prisão preventiva do investigado e a realização de buscas em sua residência, pedidos que foram autorizados e cumpridos nesta quarta.

Após ser preso, o suspeito foi encaminhado ao sistema prisional, onde permanecerá à disposição da Justiça.

A operação faz parte da Operação Brasil Contra o Crime Organizado – Fronteiras, coordenada pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública, que reúne forças policiais e órgãos de fiscalização para combater organizações criminosas envolvidas com tráfico de drogas, armas, lavagem de dinheiro e outros crimes de atuação interestadual e transnacional.

De acordo com a Polícia Civil, a conclusão da investigação reforça a importância da integração entre os setores de inteligência e investigação criminal para identificar não apenas quem transporta as drogas, mas também os destinatários e financiadores das remessas ilícitas, visando desarticular as organizações criminosas responsáveis pela distribuição de entorpecentes em Rondônia.